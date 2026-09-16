La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar las obras materiales vinculadas al proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la plataforma continental argentina, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La decisión fue adoptada por la jueza federal Mariel Borruto, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas.

La resolución alcanza a las empresas Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited, a las que se les ordenó abstenerse de iniciar o continuar las obras vinculadas al emprendimiento. La medida también comprende eventuales ampliaciones, pozos e instalaciones integradas al proyecto.

La evaluación ambiental, en el centro

Uno de los fundamentos de la resolución fue que, según información oficial de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente, no se había iniciado un aviso de proyecto ni un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental con las empresas mencionadas. Para la magistrada, ese procedimiento resulta necesario ante actividades que puedan producir una degradación significativa del ambiente.

La jueza aclaró que la medida es cautelar y que no implica un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas ni sobre las cuestiones que deberán resolverse en el juicio principal. También señaló que la resolución no afirma que el proyecto necesariamente vaya a provocar un daño ambiental.

Qué dispuso la Justicia

El tribunal estableció que las obras deberán permanecer suspendidas hasta que se complete el procedimiento correspondiente de evaluación ambiental. La decisión se fundamentó en los principios de prevención y precaución contemplados por la legislación ambiental.

La resolución se conoció este miércoles 16 de septiembre y establece una instancia judicial y ambiental previa para el avance de las obras del proyecto Sea Lion. El proceso principal deberá continuar para resolver las cuestiones de fondo planteadas en la causa.