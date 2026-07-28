La investigación por la muerte de Francisco Agustín Dubois, el joven de 19 años que falleció tras permanecer internado por las graves heridas sufridas en un siniestro vial ocurrido en Capital, sumó un nuevo avance judicial. Este lunes, la conductora del automóvil involucrado en el choque fue imputada por el delito de homicidio culposo agravado y quedó vinculada formalmente a la causa.

La audiencia se desarrolló en Tribunales, donde el Ministerio Público Fiscal acusó a la mujer de 49 años, identificada de apellido García, por el siniestro ocurrido el 26 de junio en la intersección de Pedro de Valdivia y General Acha, en Trinidad. En ese lugar, el Fiat Uno que conducía colisionó con una motocicleta Corven 110 cc en la que viajaban Francisco Dubois y un adolescente de 17 años.

Como parte de las medidas cautelares, el juez resolvió mantener la investigación penal preparatoria y dispuso el retiro preventivo de la licencia de conducir de la imputada mientras se desarrolla el proceso judicial. La medida busca evitar que continúe conduciendo hasta que se esclarezcan las responsabilidades por el hecho.

Dubois permaneció internado durante 12 días en estado crítico en el Hospital Rawson, donde finalmente falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el impacto. Su muerte generó una profunda conmoción en San Juan y motivó numerosas cadenas de oración impulsadas por familiares, amigos y vecinos durante su internación.

De acuerdo con la investigación, las pericias accidentológicas y el análisis de distintas pruebas serán determinantes para establecer la mecánica del siniestro y definir el grado de responsabilidad de la conductora. Mientras tanto, la causa continuará con la recolección de evidencia y la incorporación de nuevos testimonios antes de avanzar hacia una eventual elevación a juicio.