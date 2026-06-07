La situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se confirmara la continuidad de las condiciones impuestas para el cumplimiento de su condena en la causa Vialidad. La exmandataria seguirá bajo detención domiciliaria con monitoreo electrónico y un esquema de visitas sujeto a autorización judicial.

La decisión se enmarca en las medidas adoptadas por el tribunal encargado de supervisar la ejecución de la pena de seis años de prisión impuesta en la causa por irregularidades en la adjudicación de obras públicas. Entre las condiciones establecidas se encuentra la utilización permanente de una tobillera electrónica para controlar el cumplimiento de la prisión domiciliaria.

Además, el régimen de visitas continuará bajo estricta supervisión. Los familiares directos, abogados defensores, médicos y personal de custodia permanecen habilitados para ingresar al domicilio. En cambio, cualquier otra visita deberá contar con autorización previa de la Justicia.

La cuestión cobró relevancia luego de distintas reuniones políticas y técnicas realizadas en el domicilio de la expresidenta, situación que motivó un análisis más detallado por parte del tribunal respecto de los alcances de las autorizaciones concedidas.

Según los criterios fijados por la Justicia, las visitas extraordinarias deberán ajustarse a límites específicos vinculados con la cantidad de asistentes, la duración de los encuentros y los motivos que justifican su realización. El objetivo, señalaron fuentes judiciales, es compatibilizar el cumplimiento efectivo de la condena con los derechos que conserva la exmandataria bajo el régimen de prisión domiciliaria.

Desde el entorno de Cristina Kirchner sostienen que todas las reuniones realizadas fueron notificadas y autorizadas conforme a los procedimientos establecidos. Sin embargo, el debate sobre las condiciones de cumplimiento de la pena continúa generando repercusiones tanto en el ámbito político como judicial.

La causa Vialidad sigue siendo uno de los expedientes de mayor impacto institucional de los últimos años y mantiene una fuerte atención pública. Mientras tanto, la expresidenta continuará cumpliendo la condena bajo monitoreo electrónico y con un régimen de visitas controlado por el tribunal interviniente.