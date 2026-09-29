La Justicia ordenó la internación de Cristian “Pity” Álvarez por un período de 90 días, luego de recibir una evaluación médica que recomendó mantenerlo bajo tratamiento y supervisión. La medida se conoce mientras continúa el juicio oral que enfrenta por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018.

La resolución fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Civil N°4 tras una evaluación realizada el pasado 23 de septiembre en el Hospital Tornú por profesionales del Área de Salud Mental de la Clínica Dharma. De acuerdo con el informe citado por distintos medios, los especialistas consideraron necesario sostener la internación.

Álvarez deberá permanecer inicialmente en el Hospital Tornú hasta que se defina su destino y una eventual derivación a una institución especializada en salud mental. Además, el director del establecimiento tendrá que informar a la Justicia cada 30 días sobre su evolución.

La resolución también dispone que deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar que el músico abandone el tratamiento antes de recibir el alta médica. En caso de considerarse necesario, podrá disponerse incluso una consigna policial.

El episodio previo a la decisión judicial

La medida se conoció después de que Álvarez intentara abandonar el Hospital Tornú, donde estaba internado tras sufrir una crisis hipertensiva. El episodio ocurrió mientras permanecía bajo atención médica y en pleno desarrollo del juicio oral.

Días antes, el cantante había sufrido una descompensación y debió ser trasladado al centro de salud. El cuadro se produjo poco después de que protagonizara un choque en una estación de servicio de La Paternal, episodio que no dejó personas heridas.

Qué pasará con la internación de Pity Álvarez

La resolución judicial remarcó que la internación debe mantenerse durante el menor tiempo posible dentro del período establecido. Si antes de los 90 días desaparecen las razones médicas que motivaron la medida, podrá disponerse la externación sin necesidad de una nueva orden judicial.

En cambio, si al finalizar ese plazo los profesionales consideran que debe continuar internado, la situación tendrá que ser comunicada nuevamente al juzgado para su evaluación.

La situación médica también abre interrogantes sobre la continuidad del juicio que enfrenta por la muerte de Cristian Díaz. Por el momento, la Justicia deberá evaluar cómo compatibilizar el tratamiento del músico con el desarrollo del proceso oral.