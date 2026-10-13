La Justicia de San Juan ya tiene fecha para comenzar la mudanza al renovado edificio 9 de Julio. La obra será entregada el próximo 1 de diciembre y, durante esa primera semana, las autoridades estiman trasladar los primeros juzgados, que serán los correspondientes al fuero de Familia. Para llegar con la logística organizada, el Poder Judicial ya realiza una compulsa de precios entre empresas de mudanzas.

El operativo comenzará una vez que se concrete la entrega de la primera etapa del edificio, una de las obras de infraestructura más importantes para el funcionamiento judicial de la provincia. La intención es coordinar el traslado de las dependencias con anticipación para que los primeros sectores puedan instalarse apenas estén dadas las condiciones.

El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, confirmó que los trabajos registran un avance del 77%. Aunque el cronograma original establecía que la obra debía finalizar el 2 de octubre, una serie de inconvenientes técnicos obligó a extender el plazo contractual hasta el 1 de diciembre.

Entre las dificultades que surgieron durante la ejecución, el titular de la Corte mencionó complicaciones en el núcleo de ascensores, uno de los sectores que requirió intervenciones específicas.

“Es una obra de gran envergadura y, como suele pasar en obras tan complejas, aparecen algunos imponderables que muchas veces justifican la extensión del plazo de terminación de la obra”, explicó Olivares Yapur.

La primera etapa de la remodelación comprende el subsuelo, la planta baja y los dos primeros pisos. Esos espacios son los que deberán estar listos para comenzar a recibir las dependencias judiciales en los primeros días de diciembre.

Mientras avanzan los trabajos de construcción, el Poder Judicial también puso en marcha la preparación administrativa del traslado. La compulsa de precios permitirá evaluar las propuestas de las empresas que podrían hacerse cargo del operativo, que se realizará de manera progresiva y planificada.

Con la entrega prevista para el 1 de diciembre, el objetivo es que los primeros juzgados comiencen a funcionar en el edificio durante esa misma semana. Los de Familia encabezarían el traslado, mientras continúan las tareas necesarias para completar la obra y organizar la reubicación del resto de las dependencias.