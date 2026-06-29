La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucra al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sumó un nuevo capítulo. El juez federal Luis Armella resolvió prohibirle salir del país tanto a él como a su expareja, la modelo Jesica Cirio, aunque rechazó el pedido de detención que había formulado el fiscal federal Sergio Mola.

La resolución impone a ambos la obligación de no alejarse a más de 50 kilómetros del domicilio declarado sin autorización judicial previa. Además, deberán informar con anticipación cualquier desplazamiento que implique ausentarse por más de 24 horas.

El fiscal Mola había solicitado la detención de Insaurralde y Cirio al considerar que existía riesgo de manipulación, ocultamiento o destrucción de pruebas. Sin embargo, el magistrado entendió que, por el momento, las restricciones de movimiento eran suficientes para garantizar el desarrollo de la investigación.

La causa y las pruebas

La causa tomó un nuevo impulso tras la difusión de videos grabados en 2023 en los que se observan fajos de dólares dentro del vestidor de la vivienda de Insaurralde, ubicada en un barrio privado de San Vicente.

A partir de ese material, la Justicia ordenó allanamientos en inmuebles vinculados a Jesica Cirio y al financista Elías Piccirillo, además del secuestro y peritaje del teléfono celular entregado por la modelo. Los investigadores buscan determinar el origen y el monto del dinero exhibido en las imágenes, que estiman rondaría los 10 millones de dólares.

El rol de Piccirillo

Elías Piccirillo, quien mantuvo una relación con Cirio tras su separación de Insaurralde, permanece con prisión domiciliaria en otra causa judicial. Está acusado de haber organizado un falso operativo para involucrar por narcotráfico a un acreedor con quien mantenía una deuda.

En paralelo, el expediente principal continúa avanzando. La investigación, identificada como FLP 38935/2023, analiza la evolución patrimonial de Martín Insaurralde entre 2009 y 2023 y lo investiga por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Mientras se desarrollan nuevas medidas de prueba, la Justicia intenta determinar si existió un incremento patrimonial incompatible con los ingresos declarados por el exfuncionario y si otras personas participaron en las maniobras bajo investigación.