La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia sumó un nuevo avance. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió 15 medidas de prueba destinadas a reconstruir el patrimonio del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante su desempeño en la Ceamse.

Entre las diligencias solicitadas aparecen el levantamiento del secreto fiscal y bancario, informes sobre cuentas, propiedades, vehículos, sociedades, viajes y posibles activos en el exterior. El pedido deberá ser analizado ahora por el juez federal Ariel Lijo, quien tiene a su cargo el expediente y deberá resolver cuáles autoriza.

La causa busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por Tapia y la evolución de su patrimonio. El expediente comenzó a partir de una denuncia en la que se señaló que los bienes del dirigente habrían aumentado cerca de un 1.000% entre 2017 y 2024. Ese incremento forma parte de los hechos que ahora deberán ser investigados judicialmente.

Las 15 medidas solicitadas por el fiscal

Pollicita pidió levantar los secretos fiscal y bancario de Tapia para poder acceder a información actualmente protegida. También reclamó las declaraciones juradas que presentó por su función en la Ceamse y solicitó conocer los salarios y otros conceptos que percibió dentro de la empresa estatal.

Además, requirió a Migraciones el registro de sus entradas y salidas del país y a Anses su historial laboral, remuneraciones y aportes.

A ARCA le solicitó información sobre su situación fiscal actual e histórica, declaraciones impositivas, inmuebles en Argentina y el exterior, participaciones en sociedades, cuentas, deudas, préstamos y otros activos.

El Banco Central deberá informar, si el juez autoriza la medida, sobre cuentas bancarias, plazos fijos, tarjetas y cajas de seguridad. También se pidió determinar si Tapia posee o poseyó cuentas en billeteras virtuales y si realizó giros o transferencias de dinero al exterior.

La Fiscalía también pretende conocer si tuvo cuentas comitentes para operar con acciones, bonos u otros instrumentos financieros, además de identificar todos los vehículos registrados a su nombre.

Los registros correspondientes deberán informar, además, si posee o poseyó embarcaciones o aeronaves. A la Unidad de Información Financiera (UIF), en tanto, se le pidió precisar si existen reportes de operaciones sospechosas relacionados con Tapia. La existencia de esos reportes, por sí sola, no implica la comisión de un delito.

Finalmente, la Fiscalía pidió a la Conmebol que informe los cargos que ocupó el dirigente y detalle los salarios, honorarios u otros pagos recibidos por esas funciones.

Una vez reunida la documentación, Pollicita planteó la realización de un informe patrimonial, económico y financiero para reconstruir la evolución de los bienes de Tapia y evaluar si existen elementos que permitan avanzar en la causa.

Tapia forma parte de la Ceamse desde 2014, cuando fue designado vicepresidente, y en 2024 pasó a ocupar la presidencia del organismo. La investigación se encuentra en una etapa inicial y las medidas solicitadas todavía deben ser autorizadas por el juez Lijo.