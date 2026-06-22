Cuando la oposición se preparaba para llevar al recinto una ofensiva contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo logró cambiar el escenario y desactivar la jugada parlamentaria antes de que llegara al recinto. La sesión impulsada por sectores opositores había sido convocada para este martes con el objetivo de avanzar sobre distintos proyectos vinculados al funcionario nacional. Sin embargo, una rápida reacción de La Libertad Avanza, acompañada por bloques dialoguistas, terminó bloqueando la estrategia y le dio margen de maniobra al Gobierno.

La clave estuvo en una decisión tomada este lunes. Luego de que se oficializara la convocatoria a la sesión solicitada por la oposición, el oficialismo avanzó con una jugada paralela: convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el próximo 30 de junio con el fin de comenzar a tratar los mismos expedientes que pretendían debatirse sobre tablas en el recinto.

La movida alteró por completo el tablero político. La oposición sabía que no contaba con los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento inmediato de los proyectos, por lo que su objetivo era emplazar a la comisión para forzar el debate. Con la comisión ya convocada por el oficialismo, esa estrategia perdió sentido y varios sectores dialoguistas, especialmente del PRO y la UCR, dejaron de tener incentivos para acompañar la sesión.

En el oficialismo descuentan que la convocatoria opositora no reunirá el quórum necesario, lo que equivaldría a un triunfo político para el Gobierno y, particularmente, para Adorni, quien quedó en el centro de los cuestionamientos impulsados por distintos bloques.

La maniobra fue el resultado de negociaciones que se desarrollaron durante todo el fin de semana entre referentes de La Libertad Avanza y legisladores aliados. El objetivo fue doble: evitar una derrota parlamentaria y, al mismo tiempo, preservar la relación con los sectores dialoguistas que vienen acompañando parte de la agenda legislativa del Ejecutivo.

Además, la convocatoria a comisión le otorga tiempo al oficialismo. Según trascendió, el tratamiento comenzará con reuniones informativas, lo que aleja cualquier definición inmediata y extiende los plazos para una eventual resolución sobre los proyectos que apuntan a Adorni.

Superado ese obstáculo, el Gobierno quedó en mejores condiciones para avanzar con la sesión convocada para este miércoles. En el temario aparecen distintos tratados internacionales, los acuerdos de conciliación con los fondos Bainbridge Ltd y Attestor Value Master Fund para cerrar litigios pendientes con holdouts, y la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como "Súper RIGI".

De esta manera, el oficialismo no sólo consiguió neutralizar una avanzada opositora que amenazaba con generar un nuevo foco de conflicto político, sino que también logró ordenar el escenario legislativo para impulsar los proyectos que considera prioritarios.