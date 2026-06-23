Los partidos políticos con reconocimiento en San Juan recibirán este año más de $36.000.000 provenientes del Estado nacional para sostener sus estructuras partidarias y financiar actividades institucionales. Sin embargo, detrás del reparto emerge una fotografía del actual mapa político provincial: el conjunto de fuerzas que integran el espacio del gobernador Marcelo Orrego concentrará $13.064.140,27, mientras que La Libertad Avanza será el partido individual que más recursos recibirá.

La distribución fue oficializada por el Gobierno nacional a través del Fondo Partidario Permanente, el mecanismo previsto por la legislación electoral para financiar el funcionamiento ordinario de las agrupaciones políticas fuera de los períodos de campaña.

Los recursos pueden destinarse a gastos de funcionamiento, capacitación de dirigentes, actividades partidarias y otras acciones vinculadas con la vida interna de cada espacio. La ley establece que una parte de los fondos se distribuye de manera igualitaria entre los partidos reconocidos y otra según los votos obtenidos en la última elección de diputados nacionales.

En el caso de San Juan, La Libertad Avanza encabeza el reparto con $8.634.931,54. No obstante, el oficialismo provincial acumula una suma superior si se consideran los partidos que actualmente integran el armado político de Orrego.

Producción y Trabajo, Bloquista, Dignidad Ciudadana, PRO y Cruzada Renovadora recibirán en conjunto $13.064.140,27, convirtiéndose en el sector con mayor volumen de recursos dentro de la provincia.

Por su parte, el Partido Justicialista percibirá $3.091.158,86, ubicándose detrás de los principales socios del oficialismo y muy lejos de la cifra que concentra el conjunto de fuerzas alineadas con el Gobierno provincial.

Los principales montos asignados en San Juan serán los siguientes:

• La Libertad Avanza: $8.634.931,54

• Producción y Trabajo: $3.248.258,29

• Bloquista: $3.248.258,29

• Dignidad Ciudadana: $3.248.258,29

• Partido Justicialista: $3.091.158,86

• PRO: $1.819.024,64

• Cruzada Renovadora: $1.500.340,76

• Evolución Liberal: $1.468.012,92

• Hacemos: $1.283.740,43

• Acción por una Democracia Nueva: $884.694,71

• Partido Libertario: $884.694,71

• Frente Renovador: $803.056,47

• Igualar: $796.225,24

• Movimiento Libres del Sur: $795.193,52

• MID: $725.301,62

• Patria Grande: $722.304,43

• Coalición Cívica-ARI: $707.755,77

• Instrumento Electoral por la Unidad Popular: $707.755,77

• Del Trabajo y del Pueblo: $672.317,87

• Del Trabajo y la Equidad: $566.204,62

• Convicción Federal: $302.527,86

A nivel nacional, el Estado distribuirá cerca de $2.000 millones para financiar el funcionamiento ordinario de los partidos políticos. El sistema busca garantizar el sostenimiento institucional de las agrupaciones, fortalecer la actividad democrática y reducir la dependencia de aportes privados.

En San Juan, el reparto vuelve a mostrar una diferencia entre la foto electoral y la estructura partidaria: aunque La Libertad Avanza aparece como la fuerza individual con mayor financiamiento, el conglomerado de partidos que respalda a Orrego concentra una masa de recursos significativamente superior, consolidando su peso dentro del escenario político provincial.