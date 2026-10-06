La diputada nacional de La Libertad Avanza por Mendoza, Mercedes Llano, presentó un proyecto de resolución para suspender por un mes el sueldo de los legisladores que insulten o utilicen expresiones injuriosas, soeces o denigrantes dentro de la Cámara de Diputados.

La iniciativa busca incorporar esta sanción al Reglamento de la Cámara y surgió luego de los recientes cruces protagonizados por legisladores durante actividades parlamentarias. El proyecto diferencia entre la crítica política, que quedaría protegida por la libertad de expresión, y los agravios personales dentro del ámbito legislativo.

Cómo funcionaría la sanción

Según explicó Llano, ante un insulto o agravio, el legislador involucrado podría ser sometido a una votación del cuerpo para determinar una eventual sanción. La propuesta apunta a que la medida pueda aplicarse de manera directa, sin crear una comisión especial que demore el tratamiento.

La primera sanción prevista sería la suspensión de la dieta durante un mes. En caso de reincidencia, amenazas, intimidación o una agresión física, el proyecto contempla aumentar el período de suspensión. Las distintas fuentes consultadas consignaron una sanción mayor para estos casos, aunque existen diferencias en la descripción de su extensión.

Qué conductas busca sancionar

El proyecto apunta específicamente contra los insultos, agravios y expresiones consideradas injuriosas, soeces o denigrantes. En cambio, las opiniones, críticas y juicios de valor vinculados con el debate parlamentario quedarían protegidos.

Llano sostuvo que la propuesta busca establecer consecuencias concretas frente a conductas que, según planteó, afectan el funcionamiento del Congreso. “La crítica política es parte esencial del debate democrático. Lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal”, señala la legisladora en los fundamentos de la iniciativa.

La diputada también mencionó como antecedente una modificación aplicada en el Parlamento de Chile, donde se incorporaron sanciones de este tipo al reglamento interno.

El antecedente que impulsó la propuesta

La iniciativa fue presentada luego de una serie de enfrentamientos registrados en el Congreso, entre ellos los cruces ocurridos durante un plenario de comisiones entre Juan Grabois y representantes de La Libertad Avanza.

Llano planteó que el objetivo es establecer una herramienta concreta para sancionar este tipo de situaciones dentro del ámbito parlamentario, sin extender la medida a las expresiones realizadas por funcionarios fuera del funcionamiento de la Cámara.