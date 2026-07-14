En un marco de diálogo y trabajo conjunto, se llevó a cabo una importante reunión informativa en La Majadita, que marca un punto de inflexión para el desarrollo de la zona. Con la participación activa de los vecinos y el respaldo de la gestión municipal, se consolidaron ejes estratégicos que responden a necesidades históricas de la comunidad.

El encuentro estuvo encabezado por el intendente Mario Riveros, acompañado por su equipo de gestión y por el referente de la Comunidad Diaguita, Walter Elizondo, junto a miembros de la Unión Vecinal y vecinos de la zona.

Agua potable: un derecho que llega a más hogares

La optimización del sistema de distribución hídrica es una prioridad para la gestión. En este sentido, se informaron los avances del “Proyecto Ramal Este”, una iniciativa coordinada con la Unión Vecinal para mejorar el abastecimiento en el territorio.

Uno de los puntos centrales de la obra es la reactivación de una pileta con capacidad para 36.000 litros, cuya función será aliviar la carga de la cisterna actual.

Este avance técnico tendrá un impacto social directo: 16 familias de La Majadita contarán, por primera vez, con una conexión directa a la red de agua potable. Asimismo, el proyecto beneficiará a más de 50 hogares de la zona, que percibirán una mejora sustancial en la presión del suministro, garantizando un servicio más eficiente y constante para el consumo y las tareas cotidianas.

Potenciar el turismo desde el corazón de la comunidad

El desarrollo económico local también formó parte de la agenda mediante el impulso al turismo comunitario. Durante la reunión se presentaron avances para reactivar el circuito “¡Ven, vive y siente! ¡La Majadita te espera!”, un proyecto surgido en la Escuela Julieta Lanteri.

Hasta el momento, ya se completó el relevamiento fotográfico necesario para la promoción y los vecinos se encuentran en la etapa de estudio del circuito.

El objetivo es consolidar un sistema de voluntariado autónomo en el que los propios habitantes, entre ellos guías, artesanos y prestadores de servicios, sean protagonistas y beneficiarios directos de la actividad turística, fomentando así el empleo local.

Resguardo cultural y prevención comunitaria

La identidad local se verá fortalecida con la próxima apertura del Centro Cultural La Majadita. Este espacio, contemplado dentro del eje cultural municipal, tendrá como objetivo principal resguardar el patrimonio intercultural de la comunidad originaria y, al mismo tiempo, aportar un valor agregado al circuito turístico de la zona.

Finalmente, la seguridad y el bienestar de los vecinos también fueron abordados mediante la articulación con la Cruz Roja Argentina. En este marco, se diseñaron mesas de trabajo destinadas a capacitar a habitantes y prestadores turísticos en prevención y asistencia comunitaria, con el objetivo de que La Majadita sea un destino seguro y preparado ante distintas contingencias.

Este trabajo conjunto entre la Municipalidad de Valle Fértil y la comunidad busca avanzar en soluciones concretas para las necesidades de la zona, con el desarrollo de servicios básicos, el fortalecimiento del turismo y la preservación de la identidad local.