“Lo mataron como a un perro y voy a seguir pidiendo justicia por mi hijo”. Con esas palabras, Alejandra, la mamá de Alan Sebastián Gil Carrizo, expresó su dolor después de la audiencia de formalización contra los tres acusados por el homicidio de su hijo, ocurrido durante la madrugada del domingo en La Bebida.

La mujer habló con Grupo Huarpe al finalizar la audiencia y manifestó que la decisión de enviar a los imputados al Servicio Penitenciario le genera una sensación de justicia. “Se está haciendo justicia por mi hijo. Y seguimos, vamos a seguir pidiendo justicia”, afirmó.

Alejandra también aseguró que no le sorprendió que los acusados negaran su participación en el crimen y cuestionó que no hayan pedido disculpas durante la audiencia. “No me sorprendió porque como tuvieron el valor para matar a mi hijo... No son seres humanos”, expresó con indignación.

Uno de los momentos más duros de la audiencia fue cuando el fiscal Nicolás Schiattino relató que, según los testimonios incorporados a la investigación, Isaías Díaz efectuó tres disparos, aunque solamente uno salió del arma y terminó siendo el proyectil que provocó la muerte de Alan.

Al ser consultada sobre ese episodio, Alejandra sostuvo que hubo una intención deliberada. “Lo hizo sabiendo lo que estaba haciendo. Isaías Díaz sabía lo que estaba haciendo. Y su padre y su tío también”, manifestó.

La madre de la víctima también rechazó los argumentos planteados por la defensa de Isaías Díaz, que hizo referencia a un supuesto retraso madurativo y a que el joven no sabe leer ni escribir.

“No lo creo. No lo creo porque quieren justificar la muerte de mi hijo. Estuvieron conscientes de todo lo que hicieron esa noche. Son justificaciones y no hay”, sostuvo.

Finalmente, Alejandra volvió a remarcar que continuará reclamando justicia por Alan y cuestionó la violencia con la que fue asesinado. “No le dieron oportunidad a nada. Los tres por igual. Voy a seguir pidiendo justicia por mi hijo. Ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo”, concluyó.