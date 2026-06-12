La Mesa Política del Gobierno nacional volvió a reunirse este jueves en la Casa Rosada, pero el encuentro estuvo lejos de mostrar una imagen de unidad. La cumbre se desarrolló pocas horas después de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindara explicaciones públicas sobre su evolución patrimonial y la declaración de bienes, un tema que sigue generando repercusiones dentro del oficialismo.

La reunión estuvo atravesada por las declaraciones de Patricia Bullrich, quien en la previa calificó como una “omisión ética” la falta de declaración de fondos vinculados a criptomonedas por parte del funcionario. Sus dichos volvieron a exponer diferencias en la primera línea del Gobierno y sumaron tensión a un encuentro que tenía como objetivo ordenar la estrategia legislativa de las próximas semanas.

La convocatoria se demoró más de dos horas respecto del horario previsto y, a diferencia de otras ocasiones, no hubo una fotografía oficial de los participantes. Aunque circularon versiones sobre una posible selfie grupal, la imagen nunca fue difundida, un dato que en los pasillos de la Casa Rosada fue interpretado como una señal del clima que predominó durante la reunión.

Del encuentro surgió una definición concreta: Adorni concurrirá al Senado durante julio para presentar su informe de gestión. Sin embargo, todavía no se confirmó la fecha de la exposición.

La reunión fue encabezada por el propio jefe de Gabinete y contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; Patricia Bullrich; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. El ministro de Economía, Luis Caputo, no participó debido a un viaje por motivos personales, según indicaron fuentes oficiales.

Más allá del caso Adorni, la Mesa Política abordó varios temas de la agenda parlamentaria. Uno de los principales fue la reforma política, una iniciativa impulsada por Bullrich. En el oficialismo reconocen que aún no cuentan con los votos necesarios para avanzar con el proyecto y mantienen negociaciones con gobernadores y bloques aliados.

Mientras el Gobierno sostiene públicamente su intención de eliminar las PASO y aprobar la ley de Ficha Limpia, también analiza alternativas intermedias, entre ellas la posibilidad de implementar primarias abiertas no obligatorias.

Otro de los puntos tratados fue la sesión prevista para el próximo 18 de junio en el Senado. Allí se debatirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que enfrenta cuestionamientos de sectores aliados, especialmente por los artículos vinculados a la extranjerización de tierras.

Además, el oficialismo busca avanzar con nuevos pliegos judiciales y proyectos económicos como el denominado “Super RIGI”, que aspira a llevar al recinto de Diputados antes de fin de mes. En cambio, otras iniciativas, como la Ley de Gestión de Intereses —conocida como Ley de Lobby— y los cambios en el régimen de zonas frías, continúan sin los consensos necesarios para garantizar su aprobación.

La nueva reunión de la Mesa Política dejó en evidencia que el oficialismo intenta retomar la agenda legislativa y fortalecer acuerdos con gobernadores y aliados. Sin embargo, las repercusiones del caso Adorni y las diferencias expuestas por referentes de peso como Bullrich volvieron a mostrar que las tensiones internas siguen presentes dentro del Gobierno.