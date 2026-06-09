El crecimiento de la actividad minera en San Juan y la llegada de nuevas inversiones comenzaron a generar consultas en distintos sectores, entre ellos el educativo. En ese contexto, la directora de Educación Privada, Andrea Fernández, aseguró que la provincia dispone de colegios bilingües y de instituciones con una fuerte formación en inglés para responder a una eventual mayor demanda de estudiantes vinculada al desarrollo del sector minero.

Fernández explicó que actualmente existen tres establecimientos bilingües en la provincia. “San Juan cuenta con tres colegios bilingües. El Colegio Inglés Bilingüe ofrece nivel inicial, primario y secundario; el Saint Paul también posee esos tres niveles; mientras que el Colegio San Luis brinda nivel inicial y primario”, detalló a DIARIO HUARPE.

La funcionaria destacó además que la oferta no se limita únicamente a esas instituciones. “Muchas de nuestras escuelas tienen una importante extensión en el área de inglés, con una carga horaria significativa y un trabajo sostenido en los niveles inicial, primario y secundario, además de los institutos de formación docente”, señaló.

Preparados para una mayor demanda

Consultada sobre la posibilidad de recibir a familias que lleguen a San Juan atraídas por el crecimiento de la minería, Fernández sostuvo que el sistema educativo está en condiciones de responder.

“Podemos estar preparados para recibir una demanda de nuevos estudiantes que requieran este tipo de servicio. Existe una oferta consolidada y establecimientos que vienen trabajando desde hace años en la enseñanza del idioma inglés”, afirmó.

La expectativa surge luego de la reciente realización de la Expo Internacional Minera, un evento que reunió a empresas, especialistas e inversores y que volvió a poner sobre la mesa el impacto que el desarrollo minero podría tener en diferentes áreas de la provincia.

La importancia del inglés

Para la directora de Educación Privada, el dominio de un segundo idioma se convirtió en una herramienta clave para la formación de los estudiantes y para su futura inserción laboral.

“Muchos de nuestros colegios bilingües mantienen intercambios permanentes y realizan capacitaciones en países como Irlanda, Finlandia y Estados Unidos. Además, sus alumnos rinden exámenes internacionales de Cambridge, lo que demuestra el nivel alcanzado”, indicó.

Finalmente, Fernández remarcó que la capacitación en inglés es cada vez más valorada por el sector productivo. “Hoy las empresas demandan profesionales y trabajadores con conocimientos de un segundo idioma, especialmente inglés. Es una competencia que resulta fundamental y ningún estudiante debería quedar al margen de esa posibilidad”, concluyó.