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La minería, eje clave del Congreso de Ingeniería Industrial en San Juan 2026
POR REDACCIÓN
Del seis al nueve de agosto de 2026, la provincia de San Juan será sede de la XXIV edición del Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines (CAEII), que se desarrollará en el Velódromo Vicente Chancay y reunirá a aproximadamente mil estudiantes de todo el país, además de delegaciones de Paraguay y Uruguay.
Por primera vez, el encuentro se realizará en la provincia con el acompañamiento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan y el aval académico institucional, mientras continúa en trámite el aval provincial.
El eje minero tendrá un rol central dentro de la propuesta académica del congreso, con una mirada orientada a su vinculación con el desarrollo productivo, la innovación y la matriz industrial. En ese marco, se incluirá la charla “Minería que impulsa el futuro: descubriendo el valor de lo profundo”, enfocada en el aporte del sector al desarrollo económico y social.
Los ejes temáticos
- “Minería que impulsa el futuro: descubriendo el valor de lo profundo”, orientado a resignificar la minería como una industria vinculada a la innovación, el desarrollo y el aporte social.
- “Impulsando la energía del mañana”, enfocado en el rol estratégico de la energía solar y las tecnologías limpias para una productividad sostenible.
- “Herramientas para la incertidumbre: no alcanza con saber, crear es aprender”, destinada a fortalecer el pensamiento crítico y creativo frente a los desafíos actuales.
- “Mentes conectadas, industrias inteligentes”, centrado en transformación digital, inteligencia artificial y uso estratégico de datos para la eficiencia industrial.
Durante las jornadas se desarrollarán diversas actividades académicas y de integración, entre ellas charlas magistrales y profesionales, talleres, visitas técnicas, feria de empresas y espacios de recreación y networking.
El comité organizador está compuesto mayoritariamente por estudiantes de distintos años de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, junto con estudiantes de otras carreras y universidades, conformando un equipo multidisciplinario que impulsa la organización del evento desde una perspectiva colaborativa y federal.