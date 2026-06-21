Del seis al nueve de agosto de 2026, la provincia de San Juan será sede de la XXIV edición del Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines (CAEII), que se desarrollará en el Velódromo Vicente Chancay y reunirá a aproximadamente mil estudiantes de todo el país, además de delegaciones de Paraguay y Uruguay.

Por primera vez, el encuentro se realizará en la provincia con el acompañamiento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan y el aval académico institucional, mientras continúa en trámite el aval provincial.

El eje minero tendrá un rol central dentro de la propuesta académica del congreso, con una mirada orientada a su vinculación con el desarrollo productivo, la innovación y la matriz industrial. En ese marco, se incluirá la charla “Minería que impulsa el futuro: descubriendo el valor de lo profundo”, enfocada en el aporte del sector al desarrollo económico y social.

Los ejes temáticos

“Minería que impulsa el futuro: descubriendo el valor de lo profundo”, orientado a resignificar la minería como una industria vinculada a la innovación, el desarrollo y el aporte social.

“Impulsando la energía del mañana”, enfocado en el rol estratégico de la energía solar y las tecnologías limpias para una productividad sostenible.

“Herramientas para la incertidumbre: no alcanza con saber, crear es aprender”, destinada a fortalecer el pensamiento crítico y creativo frente a los desafíos actuales.

“Mentes conectadas, industrias inteligentes”, centrado en transformación digital, inteligencia artificial y uso estratégico de datos para la eficiencia industrial.

Durante las jornadas se desarrollarán diversas actividades académicas y de integración, entre ellas charlas magistrales y profesionales, talleres, visitas técnicas, feria de empresas y espacios de recreación y networking.

El comité organizador está compuesto mayoritariamente por estudiantes de distintos años de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, junto con estudiantes de otras carreras y universidades, conformando un equipo multidisciplinario que impulsa la organización del evento desde una perspectiva colaborativa y federal.