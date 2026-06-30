La actividad económica creció 1,6% interanual en abril, aunque el dato esconde un comportamiento dispar: mientras la minería y el agro impulsaron el resultado con cifras de dos dígitos, la industria y el comercio continuaron mostrando números negativos, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido este lunes por el Indec.

El informe oficial muestra que el sector de explotación de minas y canteras fue el de mayor crecimiento relativo, con una suba del 17,1% interanual. Por su parte, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró un incremento del 10,9%. Ambos sectores fueron además los de mayor incidencia positiva sobre el indicador general y aportaron en conjunto 1,8 puntos porcentuales al crecimiento del EMAE.

También mostraron variaciones positivas la actividad de electricidad, gas y agua (+6,4%) y la intermediación financiera (+4,5%). Sin embargo, ocho de los quince sectores relevados por el organismo registraron caídas interanuales, lo que refleja que la recuperación continúa siendo heterogénea.

Entre los sectores con peor desempeño se destacaron la pesca, que retrocedió 28,4% interanual, la industria manufacturera, con una caída del 2,9%, y el comercio mayorista, minorista y reparaciones, que descendió 3,2%. Estos rubros fueron los que más incidieron negativamente sobre la evolución de la actividad durante abril.

Más allá de la mejora frente al mismo mes del año pasado, el dato que generó atención entre los analistas fue la caída mensual del 1,5% en la serie desestacionalizada respecto de marzo. El retroceso se produjo luego del fuerte avance registrado el mes anterior y marca una interrupción en la recuperación de corto plazo observada durante el primer trimestre.

Con este resultado, la actividad económica acumuló un crecimiento del 2,1% durante el primer cuatrimestre de 2026. El desempeño continúa sostenido principalmente por sectores vinculados a la exportación, como la minería y el agro, mientras que actividades más ligadas al consumo interno todavía muestran señales de debilidad.

El próximo informe del EMAE, correspondiente a mayo de 2026, será difundido por el INDEC el 22 de julio.