La minería argentina registró en agosto un superávit comercial de US$543 millones, impulsado por exportaciones que alcanzaron US$652 millones frente a importaciones por US$109 millones, según informó la Secretaría de Minería de la Nación.

El resultado representó un crecimiento interanual del 61,8% y se ubicó 18,8% por encima del promedio de los últimos 24 meses.

En los primeros ocho meses de 2026, las exportaciones mineras acumularon US$6.059 millones, un incremento del 65,7% respecto del mismo período del año pasado. El monto quedó a apenas US$15 millones del total exportado durante todo 2025, cuando el sector había alcanzado US$6.074 millones.

San Juan entre las provincias líderes

Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca concentraron el 97,4% de las exportaciones mineras registradas en agosto.

En el caso sanjuanino, la minería explicó el 88% de las exportaciones provinciales durante el mes, una participación que ascendió al 87,6% en el acumulado de enero a agosto.

Junto con Santa Cruz, la provincia concentra buena parte de las exportaciones metalíferas del país, principalmente vinculadas al oro y la plata.

Oro y litio sostienen las ventas

Los minerales metalíferos representaron el 73,5% de las exportaciones mineras de agosto, con ventas por US$480 millones.

El oro fue el principal producto exportado, con US$403,8 millones y una participación del 61,9% sobre el total. Lo siguieron el litio, con US$157,1 millones, y la plata, con US$64,1 millones.

El litio fue además el mineral que mostró el mayor crecimiento. Entre enero y agosto acumuló exportaciones por US$1.467 millones, un 190,5% más que en igual período de 2025.

Más exportaciones que importaciones

Las importaciones mineras totalizaron US$109 millones durante agosto, un 8,7% menos que un año atrás.

La diferencia entre exportaciones e importaciones permitió que el sector mantuviera un saldo ampliamente favorable para la generación de divisas.

Según el informe oficial, las empresas que integran la cartera de proyectos mineros registraron un superávit aún mayor, de US$586 millones durante agosto, con importaciones equivalentes a apenas el 6,3% de sus exportaciones.

El resultado consolida a la minería como uno de los sectores con mayor aporte neto de dólares a la economía argentina y mantiene a San Juan entre las provincias con mayor participación en las ventas externas del país.