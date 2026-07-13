El crecimiento de la actividad minera en San Juan está generando nuevas oportunidades laborales para los profesionales del derecho, pero también elevando las exigencias del mercado. Según explicó la directora del Instituto Interdisciplinario de Derecho Ambiental y Minero del Foro de Abogados de San Juan, Eugenia Carolina Cirica, las empresas ya no buscan únicamente abogados con formación generalista, sino perfiles especializados capaces de responder a las complejidades de una industria en expansión. El instituto forma parte de la estructura académica del Foro de Abogados de San Juan y actualmente es codirigido por Cirica junto a otras profesionales especializadas en la materia.

"Las empresas buscan profesionales cada vez más preparados y con conocimientos específicos. Hoy ya no alcanza solamente con el título de abogado para insertarse en determinados espacios de la actividad minera", señaló la letrada en diálogo con DIARIO HUARPE.

La especialista explicó que la demanda no se limita al derecho minero tradicional. Por el contrario, las compañías requieren conocimientos vinculados al derecho ambiental, compliance (cumplimiento de normas), permisos, habilitaciones, contratos, sostenibilidad, gestión de riesgos y normativa regulatoria.

"Los proyectos mineros necesitan equipos interdisciplinarios y abogados que puedan brindar respuestas integrales. Por eso la capacitación permanente se volvió una necesidad", sostuvo.

En ese contexto, Cirica destacó el crecimiento que viene registrando el Instituto de Derecho Ambiental y Minero desde el inicio de la actual gestión.

"Cuando comenzamos teníamos alrededor de 70 integrantes participando activamente y hoy estamos llegando a las 200 personas. Eso demuestra que hay un interés cada vez mayor por especializarse y entender cómo funciona la industria minera", indicó.

Según explicó, muchos abogados observan en la minería una posibilidad concreta de desarrollo profesional debido al crecimiento que experimenta la actividad en San Juan y a las perspectivas de inversión que existen para los próximos años.

"Hay colegas que ya trabajan en el sector y buscan actualizarse, pero también muchos jóvenes que quieren prepararse para ingresar a una industria que ofrece oportunidades muy interesantes", afirmó.

La directora del Instituto consideró que uno de los principales desafíos es facilitar el acceso a la formación especializada.

"Las diplomaturas y especializaciones suelen tener costos elevados. Hay propuestas que pueden rondar entre los 300.000 y 400.000 pesos mensuales, por lo que desde el Foro intentamos generar capacitaciones accesibles para que más colegas puedan formarse", explicó.

En esa línea, el Instituto viene desarrollando durante este año jornadas vinculadas a fiscalización minera, contratos, policía minera, código de minería, compliance y normativa ambiental, entre otras temáticas. El objetivo, según detalló Cirica, es brindar herramientas concretas para responder a las necesidades que hoy plantea el mercado laboral.

"La especialización dejó de ser un diferencial para transformarse en una necesidad. Quienes quieran desarrollarse profesionalmente en minería tienen que capacitarse de manera constante porque la industria evoluciona y exige nuevos conocimientos", concluyó.