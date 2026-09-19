El desarrollo de la minería en San Juan no solo plantea nuevos proyectos productivos, sino también la necesidad de contar con trabajadores capacitados para cubrir los puestos que demande la actividad. En ese escenario, desde el programa Aprender, Trabajar y Producir, dentro de la Dirección de Formación y Empleo, comenzaron a trabajar en la capacitación de soldadores que puedan responder a las necesidades del sector.

Una estimación elaborada por el ingeniero, docente y especialista en Soldadura y Ensayos No Destructivos, Mariano Carreras, proyecta que podrían ser necesarios entre 200 y 300 soldadores por año entre 2028 y 2035. De concretarse ese escenario, la demanda alcanzaría aproximadamente a 1.500 trabajadores durante ese período.

Carreras aclaró a DIARIO HUARPE que se trata de un estudio no oficial realizado a partir de su experiencia y de la información disponible sobre el crecimiento esperado de la minería.

La proyección de 1.500 soldadores

La iniciativa surgió a partir de una propuesta del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación para potenciar el programa Aprender, Trabajar y Producir y fortalecer especialmente la capacitación en soldadura.

“Lo que querían hacer ellos era potenciar ese programa, especialmente en la parte de soldaduras”, explicó Carreras.

Para dimensionar la posible demanda, el especialista analizó la información disponible sobre el crecimiento de la actividad minera y tomó como referencia una estimación realizada por el expresidente de la Cámara de Minería, Ricardo Martínez.

A partir de esos datos y de su experiencia profesional, elaboró una proyección específica para el área de soldadura.

“Es un informe no oficial, un estudio que da más o menos una falta en promedio entre 200 y 300 soldadores por año, a partir del 2028 al 2035”, señaló.

Carreras remarcó que el dato debe ser tomado como una estimación y sostuvo que la información definitiva debería surgir del Ministerio de Minería.

Capacitar antes de que llegue la demanda

La proyección fue utilizada como uno de los puntos de partida para diseñar un proyecto de formación de formadores. La idea es preparar docentes que luego puedan capacitar a trabajadores en distintos departamentos de San Juan.

“Estas estimaciones las armamos para poder armar el programa y el proyecto de formación de formadores, que es para ir formando soldadores en los distintos departamentos de San Juan”, explicó.

El programa ya comenzó con la formación de docentes especializados en soldadura. Muchos de ellos ya trabajan dando clases, mientras que otros se encuentran incorporándose a la tarea educativa.

El objetivo es que todos puedan adecuar sus conocimientos a los estándares internacionales que requiere la industria minera.

“Se los está alineando a todos los estándares de calidad en soldadura, de normas internacionales, que son los que usa la minería. Es alinearlo un poco más a lo que realmente la minería le está haciendo falta”, sostuvo Carreras.

Una demanda que podría representar hasta el 6%

De acuerdo con la estimación mencionada durante la entrevista, los soldadores requeridos representarían aproximadamente entre el 3% y el 6% del total de trabajadores que podría demandar la actividad minera en el período proyectado.

El especialista aclaró que su análisis está concentrado exclusivamente en soldadura y ensayos no destructivos, por lo que no contempla una proyección integral de todos los oficios que podrían ser necesarios.

En ese sentido, señaló que existen otras áreas que también están siendo abordadas desde el programa.

“Producción está trabajando en otras áreas: electricidad, plomería, en los oficios”, explicó.

La estrategia apunta así a formar trabajadores antes de que se concrete la demanda, con capacitaciones distribuidas territorialmente y vinculadas con los estándares que requiere la actividad minera.