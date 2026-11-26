La minería argentina alcanzó un hito histórico. Según el último informe de Origen Provincial de las Exportaciones Mineras de noviembre de 2026, el sector acumuló US$ 7.455 millones entre enero y octubre de este año. Esta cifra representa un crecimiento interanual del 52,5% y ya superó el total exportado durante todo 2025, cuando todavía restan dos meses para cerrar el año.

Solo en octubre, las exportaciones mineras totalizaron US$ 660 millones, lo que significó una caída del 1,2% respecto al mismo mes del año anterior. A pesar de esta desaceleración mensual, el acumulado anual se mantiene en niveles récord. Del total exportado en octubre, el 96,6% fue explicado por cinco provincias: Santa Cruz, Jujuy, Salta, San Juan y Catamarca, que en conjunto concentraron el 97,9% de las exportaciones acumuladas en los primeros diez meses.

El informe destaca que estas cinco provincias explican el 82,3% de las exportaciones totales en sus economías regionales. El crecimiento del sector estuvo impulsado por los minerales metalíferos y el litio. En las provincias del NOA, el litio explicó el 66,4% de las exportaciones mineras en octubre, mientras que en Santa Cruz el oro representó el 88,8% y la plata el 10,9%.

Captura sugerida: Del PDF "2026.11_origen_provincial_de_las_exportaciones_mineras (1).pdf", página 3. Capturá el párrafo que dice "Durante el mes de octubre de 2026 el sector minero realizó exportaciones por USD 660 millones..." o el gráfico de barras que muestra las exportaciones por provincia.

"Este año vamos camino a récord histórico, 10.000 millones de dólares", había anticipado en este sentido, hace unos días, el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Justo este jueves, se conocieron los nuevos datos.

El documento también resalta que el sector minero se consolidó como el cuarto complejo exportador del país, detrás de la soja y sus derivados, el petróleo y la industria automotriz. Este crecimiento se produce en un contexto de altos precios internacionales de los metales preciosos y de una creciente demanda de minerales críticos para la transición energética.