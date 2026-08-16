La morosidad de familias y pequeñas y medianas empresas (pymes) representa actualmente el 12,7% de la cartera de préstamos de los bancos, según los datos correspondientes a junio de 2026. El indicador mostró una leve mejora respecto de mayo, cuando había alcanzado el 12,8%, principalmente por el refinanciamiento de parte de las deudas.

Sin embargo, el problema continúa afectando a un universo estimado de 7 millones de personas y pymes, especialmente por el peso de las tasas de interés que aplican las entidades no bancarias.

La mora es mayor fuera de los bancos

Mientras la morosidad bancaria mostró una leve reducción, en las billeteras personales y entidades financieras no bancarias la situación continúa deteriorándose.

En ese segmento, la mora alcanza el 32% de la cartera de préstamos. Los más afectados son los jóvenes de entre 18 y 35 años, particularmente por créditos destinados a la compra de bienes durables.

El aumento del saldo de préstamos otorgados a familias y pymes permitió reducir el porcentaje de mora sobre el total de las carteras, aunque no solucionó el problema de fondo.

Las refinanciaciones alcanzaron niveles récord

Los créditos refinanciados para familias representan actualmente el 3,4% del financiamiento total, mientras que en las empresas alcanzan el 0,7%. De acuerdo con los datos, se trata de niveles elevados en términos históricos.

A nivel general, la mora del crédito al sector privado bajó del 7,7% en mayo al 7,6% en junio. En las grandes empresas, en tanto, se mantuvo estable en 3,5%, un nivel considerado normal.

La preocupación está puesta en los próximos meses: el atraso en los pagos aumentó en 18 de los 30 principales bancos, por lo que no se descarta una nueva suba de la morosidad durante el tercer trimestre.

El impacto también llega al consumo

El deterioro de la capacidad de pago coincide con una caída de las ventas en supermercados. Después de un crecimiento del 2% durante 2025, las ventas acumularon una baja del 2,8% entre enero y mayo de 2026.

La evolución refleja el impacto que el aumento del endeudamiento y la mora puede tener sobre el consumo de las familias, en un contexto en el que los hogares destinan una mayor proporción de sus ingresos al pago de créditos y obligaciones financieras.

Desde el Gobierno se implementaron medidas para intentar normalizar la situación, entre ellas una mayor oferta de préstamos en dólares a tasas consideradas normales, mientras se plantea la necesidad de otorgar más tiempo para que familias y empresas puedan regularizar sus deudas.