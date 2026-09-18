La mora en los créditos otorgados a las familias volvió a subir y alcanzó un nuevo récord. En julio, el 12,9% del financiamiento a los hogares registró problemas de pago, según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El indicador aumentó 0,1 puntos porcentuales respecto de junio, cuando se había ubicado en 12,8%. Con el nuevo dato, la morosidad de las familias alcanzó su nivel más alto en más de 20 años.

La comparación interanual muestra con mayor claridad el crecimiento de las dificultades para cumplir con las deudas. En julio de 2025, la mora de los hogares era del 5,6%, por lo que en apenas un año aumentó 7,3 puntos porcentuales y más que se duplicó.

El ratio de irregularidad refleja qué proporción de los préstamos registra inconvenientes de pago sobre el total de la cartera crediticia.

La mora también creció entre las empresas

El deterioro no se limitó a los hogares. La irregularidad del total de préstamos al sector privado se ubicó en 7,7% durante julio, mientras que entre las empresas llegó al 3,6%.

La diferencia muestra que las dificultades de pago tienen una incidencia significativamente mayor entre las familias que en el sector empresario.

Según explicó el Banco Central, el incremento mensual del indicador estuvo relacionado con una reducción en términos reales del stock total de financiamiento y con un aumento de la cartera irregular, aunque este último mostró una desaceleración.

Bajó la probabilidad de nuevos incumplimientos

Pese al nuevo récord de mora, otro indicador del BCRA mostró una mejora durante julio. La probabilidad de default estimada para el conjunto del crédito al sector privado disminuyó 0,2 puntos porcentuales y quedó en 2,4%.

En el caso específico de las familias, esa probabilidad bajó de 4,4% a 3,9%, mientras que para las empresas permaneció prácticamente sin cambios, en 1,1%.

Por otro lado, las entidades financieras mantienen previsiones para afrontar posibles pérdidas por los créditos con problemas de pago. En julio, esas reservas equivalían al 87,6% de toda la cartera irregular del sistema financiero.