La morosidad de las familias argentinas volvió a aumentar en mayo y acumuló 19 meses consecutivos de subas, según los últimos datos difundidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Del total de créditos otorgados a los hogares, el 12,8% presentó algún nivel de irregularidad, 0,7 puntos porcentuales más que el mes anterior.

El dato marca un fuerte deterioro frente a octubre de 2024, cuando la morosidad alcanzaba apenas el 2,5%. Entre las distintas líneas de financiamiento, la situación más complicada se registra en los préstamos personales, donde la mora llegó al 15,9%, su mayor aumento mensual en seis meses.

El escenario también repercute en el costo del financiamiento. Los bancos mantienen las tasas de interés de los préstamos personales en torno al 65% y 70% anual, mientras que las tasas de los plazos fijos se ubican cerca del 20%.

Las tarjetas de crédito también mostraron un deterioro. En mayo, la irregularidad llegó al 13,1%, tras una suba mensual de 0,6 puntos. En tanto, los créditos prendarios registraron una mora del 7,7% y los hipotecarios del 1,6%.

Jóvenes y fintech, los más afectados

La situación presenta un panorama todavía más complejo entre los menores de 35 años. Según un informe de la consultora 1816, casi cuatro de cada diez jóvenes con créditos vigentes tienen al menos un préstamo irregular.

El problema también es mayor en las entidades no financieras, entre las que se encuentran numerosas fintech. Estas compañías concentran alrededor del 15% del total de préstamos y presentan una morosidad cercana al 30%.

Otra consultora, Equilibra, señaló que entre las personas que solo tienen créditos en entidades no financieras, más de la mitad registra atrasos en sus pagos.

El deterioro no se limita al sistema financiero. Desde el sector advierten que los hogares también acumulan retrasos en otros gastos, como expensas, prepagas y cuotas de clubes.

El escenario complica la recuperación del crédito como motor de la actividad económica. De acuerdo con estimaciones privadas, más del 27% de las personas que tomaron préstamos dejó de ser considerado sujeto de crédito, una señal que podría limitar el acceso al financiamiento durante los próximos meses.