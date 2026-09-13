La morosidad del crédito comercial pasó de 0,7% a 3,7% en menos de dos años, entre noviembre de 2024 y julio de 2026. El dato surge de información del Banco Central y muestra un fuerte incremento de la irregularidad de pagos de las empresas.

Si bien el porcentaje todavía se encuentra por debajo del 8,1% registrado en 2020, el aumento impacta especialmente en las pequeñas y medianas empresas. La construcción y el comercio son los sectores que presentan los mayores niveles de morosidad.

Construcción y comercio, los más afectados

De acuerdo con los datos citados, la construcción registra una morosidad del 7,7%, mientras que el comercio llega al 6,5%. La industria manufacturera, en tanto, presenta un nivel de 3,7%.

Dentro de la industria existen diferencias importantes entre actividades. El sector textil registra una morosidad del 14,6%, mientras que refinación de petróleo alcanza el 1,8% y vehículos presenta un 0,4%.

En sectores como intermediación financiera, minería y energía, la irregularidad no alcanza el 0,5%. En el rubro agropecuario, en tanto, llega al 4,3%.

Las pymes, en el centro del problema

El análisis señala que la irregularidad de pagos afecta principalmente a las pymes. Para préstamos inferiores a $5 millones, la morosidad alcanza el 9,3%, mientras que para montos superiores a $3.800 millones baja al 1,8%.

Además, en los últimos dos años las personas jurídicas en mora pasaron de 16.200 a 37.500. La cantidad de pymes con avales de SGR en mora también casi se triplicó, al pasar de 3.354 a 9.679.

Mayor dificultad para acceder al crédito

El endurecimiento de los requisitos del sistema financiero para otorgar nuevos préstamos afecta especialmente a las pymes. El escenario se suma al incremento de la irregularidad de pagos registrado durante los últimos dos años.

Según el análisis citado por Ámbito, la morosidad es mayor en sectores que quedaron por debajo de sus niveles de actividad de 2023, mientras que presenta menores niveles en actividades como minería y energía.