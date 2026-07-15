La morosidad de los hogares argentinos volvió a incrementarse durante mayo y refleja un deterioro en la capacidad de pago de las familias. De acuerdo con un informe elaborado por la consultora Analytica sobre la base de datos del Banco Central, la irregularidad de la cartera de créditos alcanzó el 15,9%, lo que representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto de abril.

El relevamiento también indica que el 26,8% de los deudores registra atrasos superiores a los 90 días, una situación que alcanza a aproximadamente 5,3 millones de personas.

En paralelo, el estudio muestra un cambio en la forma en que los argentinos acceden al financiamiento. Actualmente, 19,8 millones de personas mantienen algún tipo de deuda dentro del sistema financiero ampliado, que además de los bancos incluye fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo, cadenas de electrodomésticos y fideicomisos financieros.

Según el informe, la deuda total de los hogares asciende a 74,9 billones de pesos, una cifra equivalente al 6,6% del Producto Bruto Interno (PBI).

Del total del financiamiento, el 82,7% corresponde a créditos otorgados por bancos, el 10,5% a empresas fintech y el 6,8% restante a otros proveedores de crédito.

El análisis también refleja un cambio en la composición de los deudores. Mientras la cantidad de personas que mantienen deudas únicamente con bancos cayó un 0,5% respecto de abril, los usuarios que recurren exclusivamente a entidades financieras no bancarias aumentaron un 0,9%.

Las fintech muestran mayores niveles de mora

El informe advierte que la morosidad es considerablemente más alta fuera del sistema bancario tradicional.

Entre quienes solo tienen créditos bancarios, el 20% presenta atrasos en sus pagos. En cambio, esa proporción asciende al 28,4% entre los clientes que únicamente operan con fintech.

La diferencia también se observa al analizar el monto de las carteras. La irregularidad alcanza el 12,6% en los bancos, sube al 21,6% en las fintech y llega al 46,9% en el resto de las entidades financieras no bancarias.

Los jóvenes concentran el mayor nivel de incumplimiento

El estudio de Analytica señala que las personas de entre 18 y 30 años continúan siendo el segmento con mayor nivel de morosidad, tanto por cantidad de deudores como por volumen de deuda.

Si bien durante mayo este grupo registró una leve disminución de 0,2 puntos porcentuales en la cantidad de personas con atrasos respecto del mes anterior, la irregularidad medida sobre los saldos adeudados aumentó entre 0,5 y 0,6 puntos porcentuales en todos los rangos etarios.

Los datos muestran que, en un contexto de mayor acceso al crédito por canales alternativos, también crece el desafío para miles de hogares que enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.