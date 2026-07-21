Un intenso temporal de nieve y hielo sacudió a la provincia de San Juan entre el 19 y el 20 de julio, dejando a varias zonas cordilleranas en situación de contingencia. La peor parte se la llevó el departamento de Calingasta, donde la acumulación de peso en la vegetación provocó la caída de ramas sobre el tendido eléctrico, interrumpiendo el suministro en amplios sectores y dificultando el tránsito en rutas y caminos.

Hasta las últimas horas de este lunes 20 de julio, la situación continuaba siendo delicada. Localidades como Puchuzún, Tamberías y Barreal concentran el mayor número de usuarios sin luz, sumando más de 500 suministros afectados en el departamento. A su vez, se registraron fallas localizadas en los departamentos de Iglesia y Angaco, donde el hielo acumulado y las dificultades de acceso entorpecen las tareas de las cuadrillas.

Intimación de EPRE

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) intimó formalmente a la empresa Naturgy San Juan S.A. para que refuerce de manera inmediata los frentes de trabajo con personal propio, contratistas y maquinaria pesada. Además, advirtió que evaluará las fallas a semestre vencido para aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento del contrato de concesión.

Operativo de emergencia

Con pronóstico de que las nevadas continúen durante la noche, las cuadrillas operativas trabajan a contrarreloj en aquellos puntos donde el terreno permite el paso. Para superar el aislamiento de la zona y garantizar la operatividad, los vehículos desplegados cuentan con:

Equipos técnicos e hidrogrúas adaptados para la alta montaña.

Cadenas para nieve en los neumáticos de los camiones de auxilio.

Antenas satelitales (Starlink móviles) que aseguran las comunicaciones del personal frente a la caída de las redes de celular tradicionales.

Recomendaciones de seguridad

Tanto las autoridades como la empresa distribuidora emitieron un llamado urgente a los vecinos de las zonas afectadas para prevenir accidentes eléctricos:

Evitar contacto con el tendido eléctrico: No tocar ni acercarse a cables caídos, postes inclinados o transformadores dañados.

Precaución al transitar: No circular a pie ni en vehículo por sectores anegados o cubiertos por mantos gruesos de nieve, ya que pueden ocultar cables energizados en el suelo.

Línea de emergencia: Ante cualquier situación de peligro en la vía pública, se solicita mantener distancia y comunicarse inmediatamente al 0800-666-3637.

