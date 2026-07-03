Después de algunas horas de espera, la nieve finalmente llegó a Valle Fértil y transformó el paisaje del este sanjuanino. Durante la madrugada de este viernes, las bajas temperaturas permitieron que una nevada cubriera las Sierras de Chávez, las Sierras de Rivero, Elizondo y gran parte de la serranía del departamento, dejando postales que sorprendieron tanto a los vecinos como a quienes visitan la zona.

El fenómeno se produjo en el marco de la intensa ola de frío que afecta a la provincia y que había sido anticipada por el Servicio Meteorológico Nacional mediante alertas y pronósticos de temperaturas muy bajas. Con el amanecer, los cerros, caminos y campos aparecieron completamente blancos, ofreciendo una imagen poco frecuente y muy celebrada por los habitantes de Valle Fértil.

Las fotografías y videos comenzaron a multiplicarse desde las primeras horas de la mañana, mostrando la belleza de un paisaje que adquiere una fisonomía completamente distinta cuando la nieve hace su aparición. Las imágenes reflejan la tranquilidad de las sierras cubiertas por un manto blanco, un escenario que invita a disfrutar de la naturaleza en uno de los departamentos más pintorescos de San Juan.

Un paisaje que invita a descubrir el invierno

La nevada volvió a poner en valor el atractivo turístico de Valle Fértil durante la temporada invernal. La combinación de aire puro, montañas y vegetación, ahora cubierta por la nieve, convierte al departamento en un destino ideal para quienes buscan conectarse con la naturaleza y vivir una experiencia diferente.

Uno de los puntos desde donde puede apreciarse con mayor claridad este paisaje es la zona de La Majadita, ubicada en cercanías de la villa cabecera de San Agustín. Desde allí es posible observar buena parte de las sierras nevadas y disfrutar de panorámicas que este viernes se convirtieron en las protagonistas de la jornada.

El frío favoreció una postal poco habitual

La persistencia de temperaturas bajo cero durante la madrugada fue determinante para que la precipitación se presentara en forma de nieve en las zonas serranas. Aunque este tipo de episodios suele registrarse en invierno, cada nevada despierta expectativa entre los pobladores debido a que modifica por completo el paisaje habitual.

El frente frío que atraviesa San Juan continúa generando condiciones de muy bajas temperaturas en distintos departamentos, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre los pronósticos y extremar los cuidados frente al intenso frío.

Mientras tanto, en Valle Fértil, la nieve volvió a regalar una de esas imágenes que solo el invierno puede ofrecer: sierras completamente blancas, caminos cubiertos y un entorno natural que parece salido de una postal. Un espectáculo que, una vez más, demuestra por qué este rincón del este sanjuanino es uno de los paisajes más cautivantes de la provincia.