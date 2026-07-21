El oficialismo provincial ya le puso un horizonte a la reforma electoral. El diputado provincial, vicepresidente primero de la Cámara y presidente del PRO San Juan, Enzo Cornejo, aseguró que el proyecto ingresará a la Legislatura "en los próximos días" y estimó que el tratamiento en comisiones no demandará más de 30 días. De cumplirse esos plazos, la nueva ley electoral quedaría aprobada durante septiembre.

El legislador explicó que la iniciativa ya se encuentra en su etapa final de elaboración y que será debatida junto con los proyectos presentados por otros espacios políticos. Además, remarcó que la discusión se abrirá tanto a las fuerzas con representación parlamentaria como a aquellas que no tienen bancas en la Cámara.

"No considero que sea una norma cuyo tratamiento lleve más de 30 días. Desde nuestro interbloque estamos dispuestos a trabajar las horas y las comisiones que hagan falta para sacar una ley adaptada a los tiempos de hoy", afirmó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

Cornejo sostuvo que el objetivo es avanzar hacia un sistema electoral "más simple, transparente y respetuoso de las instituciones", y volvió a cuestionar el Sipad al sostener que fue "un sistema tramposo" que terminó alejando a la ciudadanía de la política.

El dirigente oficialista también destacó que el debate buscará construir consensos y que el proyecto podrá incorporar aportes de la oposición, especialistas y partidos políticos sin representación legislativa.

Internas abiertas, pero sin financiamiento del Estado

Uno de los principales cambios que impulsará el oficialismo será la implementación de internas abiertas y no obligatorias, aunque con un esquema de financiamiento completamente distinto al de las antiguas PASO.

Cornejo confirmó que la intención es que los partidos políticos afronten con “recursos propios la organización de sus internas, incluyendo la impresión de boletas y la logística electoral”. "Queremos una interna abierta, no obligatoria, el mismo día y sin apoyo económico del Estado", sostuvo.

Según explicó, la participación estatal se limitará a “poner las escuelas, brindar la seguridad y garantizar la transparencia del proceso. Todo lo demás deberá ser responsabilidad de los partidos políticos", precisó.

Para el legislador, el cambio permitirá reducir el gasto público en un contexto de recursos limitados, sin impedir que cada fuerza política pueda definir democráticamente sus candidaturas.

La reforma también incluirá la Boleta Única Papel y un nuevo marco para la selección de candidatos. Además, durante el debate legislativo se analizarán otros temas, como el financiamiento de las campañas políticas, un punto que Cornejo anticipó que "seguramente será uno de los asuntos con mayor discusión".

El oficialismo confía en que, tras el ingreso del proyecto y el tratamiento en comisiones, la provincia pueda contar en septiembre con una nueva ley electoral que reemplace definitivamente al sistema vigente y establezca las reglas para las próximas elecciones provinciales.

Textuales

Enzo Cornejo / Diputado y presidente del PRO