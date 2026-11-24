Alejandro Papu Gómez atraviesa una nueva etapa de su vida en Emiratos Árabes Unidos, donde combina su regreso al fútbol con una rutina familiar diferente. El campeón del mundo con la Selección Argentina se instaló en Dubái junto a su esposa, Linda Raff, y sus tres hijos, mientras defiende los colores de Forte Virtus, equipo de la segunda división emiratí.

El futbolista llegó a Medio Oriente en septiembre y comenzó un proceso de adaptación a un destino desconocido para su familia. Lejos de las cámaras y de la exposición que tuvo durante sus años en las principales ligas europeas, el argentino encontró un entorno que le permite disfrutar de otras experiencias cotidianas.

Una nueva rutina familiar en Emiratos Árabes

Linda Raff fue una de las encargadas de mostrar a través de las redes sociales cómo transcurre esta nueva etapa. La mudanza, la búsqueda de muebles para la casa y los primeros días de los chicos en el colegio formaron parte de las imágenes que compartió con sus seguidores.

Uno de los momentos especiales fue el comienzo de clases de Bautista, Constanza y Milo, quienes debieron adaptarse a una cultura diferente. “Entre el inglés, el árabe en clase y la mezcla multicultural del patio, no podemos estar más que orgullosos de lo valientes que son adaptándose a todo”, escribió el Papu.

La familia también encontró diferencias en la tranquilidad del lugar y en la posibilidad de disfrutar de actividades cotidianas sin la presencia constante de la prensa. Las salidas, las visitas a la playa y los espacios familiares se convirtieron en parte de esta nueva experiencia.

El regreso al fútbol y los goles en Forte Virtus

En el plano deportivo, Gómez se incorporó a Forte Virtus, institución que compite en la UAE First Division League, la segunda categoría del fútbol de Emiratos Árabes Unidos. Su regreso a la competencia representa un nuevo comienzo después de un período complicado que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi dos años.

El 8 de noviembre convirtió su segundo gol con la camiseta del club, en su tercer partido, mediante un tiro libre frente a Dubai City. El tanto permitió sellar el triunfo por 1-0 y significó una alegría especial para el futbolista argentino.

Después del encuentro, compartió una reflexión sobre las sensaciones que experimentó en esta nueva etapa. “Tres partidos, dos goles, y una sensación que creía olvidada”, escribió en sus redes sociales, donde también destacó el contacto con jugadores locales y africanos.

Una carrera marcada por grandes logros y una suspensión

El mejor período futbolístico del Papu Gómez fue en Atalanta, donde jugó entre 2014 y 2021, disputó 252 partidos y convirtió 50 goles. En la temporada 2019/2020 consiguió el récord de asistencias de la Serie A en una campaña, con 16 pases de gol.

También tuvo pasos por Arsenal de Sarandí, San Lorenzo, Catania, Metalist Kharkiv, Sevilla, Monza y Padova. Con la Selección Argentina disputó 17 partidos y formó parte de los planteles campeones de la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, su carrera tuvo un freno importante en octubre de 2023, cuando se confirmó un resultado positivo en un control antidoping realizado en noviembre de 2022. La FIFA le aplicó una suspensión de dos años por la detección de terbutalina, una sustancia que, según explicó el jugador, ingresó accidentalmente a su organismo al tomar un jarabe para la tos de su hijo.

El castigo lo mantuvo 776 días sin jugar y recién pudo regresar a la actividad a fines de noviembre de 2025, cuando disputó un encuentro con Padova. Ahora, a los 38 años, el Papu busca recuperar continuidad en Emiratos Árabes y disfrutar de una etapa diferente junto a su familia.