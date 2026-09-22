La 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas entra en su semana central con el inicio del debate general en Nueva York. Los líderes mundiales discutirán múltiples crisis internacionales, entre ellas las guerras en Irán, Gaza y Ucrania, además de la gobernanza de la inteligencia artificial.

El debate general se desarrolla del 22 al 26 de septiembre y continuará el lunes 28. Jefes de Estado, de Gobierno y representantes de alto nivel participan de la cita bajo el lema “Restablecer la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”.

Irán y Gaza, en el centro

La escalada en Medio Oriente ocupará buena parte de las discusiones de la Asamblea. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán llega a Nueva York en un contexto marcado también por dificultades para la navegación y el comercio energético en la región.

Gaza será otro de los grandes ejes del debate. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tiene previsto participar de la Asamblea, mientras que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, no podrá hacerlo presencialmente después de que Estados Unidos volviera a negarle la visa de ingreso.

Ucrania y Venezuela también estarán presentes

La guerra entre Rusia y Ucrania volverá a ocupar un lugar destacado durante la semana. La delegación ucraniana tiene previsto intervenir el miércoles 23, mientras que Rusia tomará la palabra el sábado 26.

La situación política de Venezuela también estará presente en el debate. Está previsto que su representación intervenga el jueves 24, en un escenario atravesado por la relación entre Caracas y Washington.

Brasil y Estados Unidos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, será el encargado de abrir los discursos de los mandatarios, seguido por el presidente estadounidense Donald Trump. Ambos intervendrán este martes en Nueva York, aunque no está prevista una reunión bilateral entre ellos.

Lula llegará con una agenda vinculada a la soberanía brasileña, la democracia, el crimen organizado, el cambio climático y los conflictos internacionales. También buscará reivindicar el multilateralismo en un escenario marcado por tensiones entre distintas potencias.

La inteligencia artificial, otro eje

Además de las guerras y los conflictos diplomáticos, la gobernanza internacional de la inteligencia artificial tendrá un espacio dentro de las discusiones. La tecnología se suma a una agenda que también incluye desarrollo sostenible, cambio climático, prevención de pandemias y aumento del nivel del mar.

La Asamblea General reúne así durante varios días a representantes de los 193 Estados miembros. La semana de alto nivel estará atravesada por los principales conflictos internacionales y por debates sobre desafíos globales que exceden las fronteras nacionales.