La Organización de las Naciones Unidas (ONU) descartó una resolución inmediata sobre el pedido de revisión de la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. El Comité de Derechos Humanos del organismo internacional advirtió que una decisión sobre el caso “no es inminente” y que el procedimiento podría extenderse durante varios años.

La aclaración llegó después de una consulta formal realizada por el equipo legal de la expresidenta. Según explicó el comité, el volumen de expedientes que debe analizar demora tanto la evaluación de admisibilidad de las presentaciones como el tratamiento de fondo de cada caso.

“Habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años”, señaló el organismo, según consignó la agencia EFE.

La respuesta no representa un rechazo al reclamo de la exmandataria. Por el contrario, significa que todavía debe resolverse si la presentación reúne los requisitos necesarios para ser admitida y analizada.

Qué pidió Cristina Kirchner ante la ONU

La defensa de Cristina Kirchner, integrada por los abogados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, presentó a fines de septiembre una ampliación de su reclamo internacional para cuestionar los efectos de la sentencia dictada en la causa Vialidad.

Entre los pedidos se encuentra la suspensión preventiva de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una medida que le impide presentarse a elecciones mientras se mantenga vigente.

Los abogados también plantearon objeciones vinculadas con las condiciones de la prisión domiciliaria que cumple la expresidenta y con la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En una ampliación de la presentación, la defensa incorporó argumentos que, según su interpretación, respaldarían los cuestionamientos al proceso judicial. Además, denunció presuntos actos de intimidación y cuestionó la difusión de imágenes del allanamiento realizado en el domicilio de la exmandataria.

Estos planteos forman parte de la estrategia legal para intentar revertir las consecuencias de la condena.

La condena en la causa Vialidad

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de la causa Vialidad.

La investigación judicial analizó irregularidades en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez. La sentencia quedó confirmada por la Corte Suprema en 2025.

Ahora, el Comité de Derechos Humanos de la ONU deberá determinar si admite el reclamo internacional. Solo después de esa instancia podrá avanzar sobre los argumentos presentados por la defensa.

El organismo está integrado por expertos independientes que supervisan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado ratificado por la Argentina. Sus decisiones no tienen carácter vinculante y una eventual admisión del planteo no implicaría, por sí misma, la suspensión automática de la condena ni de la inhabilitación.

Por el momento, la respuesta de Naciones Unidas no modifica la situación judicial de la expresidenta y tampoco establece cuándo podría conocerse una resolución definitiva.