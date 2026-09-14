La inteligencia artificial avanza a un ritmo cada vez mayor y, con ella, también crecen las preocupaciones sobre sus posibles consecuencias. En ese contexto, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, lanzó este lunes una fuerte advertencia y pidió que los Estados y las empresas actúen con urgencia para establecer reglas sobre los sistemas más avanzados.

“Estamos al borde de un cambio irreversible, que nos afecta no solo a nosotros, sino también a las generaciones futuras de la humanidad”, sostuvo Türk en un comunicado.

El funcionario señaló que la carrera por desarrollar modelos cada vez más potentes representa un salto hacia riesgos que pueden afectar distintos aspectos de la vida cotidiana. Entre los derechos potencialmente comprometidos mencionó la vida, la alimentación, la privacidad, la salud y la seguridad.

El riesgo de las IA que toman decisiones

Una de las principales preocupaciones está puesta en la llamada IA agéntica, una tecnología capaz de completar tareas complejas y tomar decisiones con un nivel creciente de autonomía.

Según Türk, una falla en estos sistemas podría tener consecuencias que excedan el ámbito tecnológico. Entre los escenarios planteados aparecen la interrupción de servicios esenciales, problemas en las comunicaciones, la desestabilización de infraestructuras críticas y daños en el funcionamiento de instituciones democráticas.

El funcionario incluso advirtió que poblaciones enteras podrían quedar sin acceso a servicios básicos como agua, calefacción o sistemas financieros si se produjeran fallas graves.

La IA también preocupa por su uso militar

La advertencia de la ONU no se limita al impacto de la inteligencia artificial sobre la vida cotidiana. Türk sostuvo además que esta tecnología ya está modificando los conflictos armados, al acelerar su ritmo, ampliar su alcance y reducir las barreras de seguridad vinculadas con el uso de armas de destrucción masiva.

El debate también creció dentro de la propia industria tecnológica. Referentes como Sam Altman, Dario Amodei y Elon Musk plantearon recientemente la necesidad de extremar las medidas de seguridad y, en algunos casos, reducir el ritmo de desarrollo de los modelos más avanzados.

El pedido de la ONU a los gobiernos

Frente a este escenario, Türk reclamó que Estados y empresas trabajen en conjunto mediante organismos y foros multilaterales para establecer mecanismos de regulación basados en el derecho internacional y los derechos humanos.

El objetivo, según la ONU, es evitar que las decisiones sobre los riesgos que puede asumir la humanidad queden concentradas en manos de un solo país o de las grandes compañías tecnológicas.