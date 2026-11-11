Cristina Fernández de Kirchner deberá esperar hasta 2027 para que las Naciones Unidas analicen el reclamo que presentó contra la condena en la causa Vialidad. El Comité de Derechos Humanos de la ONU cerró su último período de sesiones ordinarias de 2026 sin tratar la presentación de la expresidenta, por lo que el planteo quedó pendiente, al menos, hasta marzo del próximo año.

La presentación fue realizada por sus abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes recurrieron al organismo internacional para cuestionar los efectos de la sentencia que condenó a la exmandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La defensa había solicitado una medida provisional para suspender esa inhabilitación y permitir que Cristina Kirchner recupere la posibilidad de presentarse a elecciones mientras se analiza el reclamo. La intención es que el organismo internacional evalúe si durante el proceso judicial argentino se vulneraron derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Sin embargo, el Comité concluyó sus reuniones de noviembre sin incluir el caso en el tratamiento de sus sesiones. De esta manera, la posibilidad de que avance el expediente quedó trasladada al próximo período de actividades, previsto para marzo de 2027.

Qué reclama Cristina Kirchner ante la ONU

El planteo de la expresidenta apunta principalmente contra la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una sanción derivada de la condena por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa Vialidad.

Sus representantes consideran que la prohibición constituye una restricción ilegítima y desproporcionada de sus derechos políticos, especialmente del derecho a votar y ser elegida.

Además, cuestionaron distintas instancias del proceso judicial y sostuvieron que se afectaron garantías vinculadas con el derecho a un juicio justo y la imparcialidad de los tribunales.

Junto con el reclamo principal, la defensa presentó tres pedidos cautelares: suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos, revisar las condiciones de la prisión domiciliaria y plantear cambios vinculados con la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los abogados también incorporaron posteriormente una ampliación de la presentación, en la que denunciaron presuntos hechos de intimidación y aportaron documentación que, según sostienen, contradice aspectos centrales de la condena.

Cuánto puede demorar una respuesta de la ONU

El procedimiento ante el Comité de Derechos Humanos contempla distintas etapas. Primero debe analizarse la admisibilidad de la presentación y luego trasladarse el planteo al Estado argentino para que formule sus observaciones. Posteriormente, la defensa tiene la posibilidad de responder antes de que el organismo avance sobre el fondo del asunto.

Según los plazos habituales de este tipo de procedimientos, el análisis puede extenderse entre dos y tres años.

Además, una eventual resolución del Comité no funciona como una instancia judicial superior a la Corte Suprema argentina ni revoca automáticamente una condena. El organismo puede emitir pronunciamientos y recomendaciones en el marco de sus competencias internacionales.

Mientras tanto, Cristina Kirchner continúa cumpliendo la condena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario y mantiene vigente la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La postergación deja en suspenso uno de los caminos que la defensa de la expresidenta había impulsado para intentar recuperar sus derechos políticos de cara al escenario electoral de 2027.