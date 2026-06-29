El crecimiento que atraviesa la minería argentina representa una oportunidad histórica para el país, pero también un desafío para convertir las inversiones en desarrollo sostenible. Así lo planteó Flavio Fuertes, director ejecutivo de la Red Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas, durante una entrevista exclusiva con DIARIO HUARPE.

Fuertes sostuvo que el país atraviesa una etapa decisiva para definir qué modelo minero construirá en las próximas décadas.

"Argentina puede ser parecido en la minería a Australia, con un modelo de desarrollo que generó cadenas de valor y crecimiento, o podemos ser Congo. No hay un destino determinado para la Argentina", afirmó.

Según explicó, la actividad genera expectativas por el volumen de inversiones y por incentivos como el RIGI, pero advirtió que ese crecimiento deberá traducirse en "empleo local, desarrollo de proveedores y beneficios duraderos para las comunidades".

El referente de Naciones Unidas remarcó además la importancia de la denominada licencia social para operar: "No obtenés la licencia social una vez y para siempre. Se pone en juego todos los días, en cada decisión y en cada operación que realiza una empresa", señaló.

En ese contexto, valoró el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero que comenzó a debatirse en San Juan.

"Me parece un buen incentivo que la compañía primero busque en el entorno local con el objetivo de desarrollarlo", indicó.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento de los proveedores requiere contratos de largo plazo que permitan invertir, incorporar tecnología y desarrollar capacidades.

"Si vos querés que un proveedor invierta, también tiene que tener una perspectiva de retorno para esas inversiones", explicó.

El debate por PowerChina

Fuertes también se refirió a la adjudicación a la empresa china PowerChina para la construcción de parte del campamento del proyecto Vicuña, una decisión que generó cuestionamientos de sectores industriales argentinos.

Según sostuvo, la compañía actuó dentro de las reglas vigentes y de sus procedimientos internos de contratación.

"La empresa cumplió con la legislación y con sus propias reglas de adjudicación", afirmó.

No obstante, consideró que el caso abre una discusión más amplia sobre cómo incorporar criterios de sostenibilidad y desarrollo local en los procesos de compra.

"Muchas veces cumplir con la ley no alcanza. Integrar la sostenibilidad implica generar valor para la comunidad y para el entorno donde se desarrolla la actividad", señaló.

Para Fuertes, Argentina tiene la oportunidad de convertirse en un referente internacional si adopta estándares exigentes en materia ambiental, social y de gobernanza.

"Nadie cuestiona la industria nuclear argentina porque adoptó los estándares de seguridad más altos. La minería tiene la oportunidad de demostrar que también puede desarrollarse de manera sostenible", concluyó.