El Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este jueves por consenso una resolución que insta al Reino Unido a retomar las negociaciones con Argentina para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.

La decisión representa un nuevo respaldo internacional a la histórica posición argentina y renueva el llamado para que ambas partes reanuden el diálogo diplomático sobre un conflicto que lleva décadas sin avances concretos.

La sesión se desarrolló en la sede de Naciones Unidas y contó con la participación del vicecanciller argentino, Pablo Quirno, quien encabezó la presentación nacional acompañado por el embajador argentino ante la ONU, Francisco Tropepi.

Un reclamo respaldado por consenso

La resolución fue copresentada por Chile y contó con el respaldo formal de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Finalmente, el texto fue aprobado por consenso por los integrantes del Comité de Descolonización.

Desde hace años, la ONU sostiene que la cuestión Malvinas debe resolverse mediante negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido, aunque los distintos gobiernos británicos han rechazado sistemáticamente esa posibilidad.

Durante su exposición, Quirno denunció la presencia militar británica en el Atlántico Sur y cuestionó la explotación de recursos naturales en el archipiélago mediante licencias otorgadas por Londres que Argentina considera ilegales.

La postura argentina

Uno de los puntos centrales del discurso argentino estuvo relacionado con la situación de los habitantes de las islas y el principio de autodeterminación. "En las Islas Malvinas no existe un pueblo colonizado que pueda ejercer ese derecho. Existe una población británica implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de las autoridades y de los legítimos pobladores argentinos", sostuvo Quirno ante el comité.

El funcionario también remarcó que la población actual del archipiélago ronda los 3.000 habitantes y señaló que menos de la mitad nació en las islas.

Argentina mantiene desde hace décadas que la cuestión Malvinas constituye un caso especial de descolonización que debe resolverse mediante negociaciones sobre soberanía, tal como lo establecen distintas resoluciones de Naciones Unidas.

Un conflicto que sigue vigente

La disputa por las Islas Malvinas continúa siendo uno de los principales temas de política exterior argentina. A más de cuatro décadas del conflicto bélico de 1982, el país sostiene su reclamo diplomático y busca apoyo internacional para que el Reino Unido acepte reabrir negociaciones.

La resolución aprobada este jueves no tiene carácter vinculante, pero refuerza la posición argentina en los organismos multilaterales y vuelve a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda internacional.

Con este nuevo pronunciamiento, la ONU reiteró una vez más su llamado a que ambas naciones encuentren una solución pacífica y negociada para una de las disputas territoriales más prolongadas del escenario global.