Bajo la consigna “Cuidemos la Pampa del Leoncito entre todos”, se ha informando la restricción absoluta de ingreso al emblemático sitio natural conocido como el Barreal Blanco. Esta medida extrema responde al temporal invernal que afecta actualmente a la región cordillerana de San Juan, provocando precipitaciones de nieve y agua que han dejado el terreno en un estado de extrema vulnerabilidad.

El cronograma de inestabilidad climática comenzó este viernes 17 de julio con lluvias débiles continuas y una alerta vigente por inestabilidad meteorológica. El pronóstico para los próximos días no es alentador: para el sábado 18 de julio se esperan lloviznas persistentes con caída de aguanieve hacia la noche, mientras que el domingo 19 de julio se prevén nevadas débiles y una alta inestabilidad en toda la zona.

Ante este escenario, las autoridades han decretado un periodo de "precaución y secado obligatorio" que se extenderá desde el lunes 20 hasta el miércoles 29 de julio. La reapertura del sitio no tiene una fecha fija garantizada, ya que la evolución de la situación se evaluará día a día de acuerdo con las condiciones meteorológicas efectivas y las nuevas alertas que emita el Servicio Meteorológico Nacional.

El riesgo de daños irreparables en el suelo

La principal preocupación radica en la composición geológica de la Pampa del Leoncito. El suelo es de tipo arcilloso y, al recibir humedad, pierde su dureza característica para volverse sumamente maleable. El ingreso de vehículos o personas en estas condiciones deja marcas profundas que pueden tardar años en recuperarse y afectan de manera permanente la fisonomía de este paisaje único en el mundo.

Debido a las bajas temperaturas de julio y a las heladas matinales, el proceso de evaporación del agua es significativamente más lento. Se calcula que el terreno requiere un mínimo de 10 días completos sin nuevas precipitaciones para evaporar la humedad y recuperar la solidez necesaria para soportar tránsito sin dañarse.

Un llamado a la conciencia ambiental

Desde la Municipalidad de Calingasta enfatizaron que “disfrutar también es cuidar”. La medida busca preservar un patrimonio que es tanto cultural como natural para los sanjuaninos y el turismo internacional. El comunicado apela a la responsabilidad de los visitantes para que respeten la prohibición de ingreso mientras el suelo permanezca húmedo, evitando así un deterioro que comprometa la belleza del lugar para las generaciones futuras.

Las autoridades locales mantienen un monitoreo constante del área. Se recuerda a la población y a los turistas que el incumplimiento de estas restricciones no solo pone en riesgo la integridad del vehículo del visitante —dada la posibilidad de quedar empantanado— sino que constituye una falta grave contra la preservación de un área protegida de alto valor paisajístico.

La comunidad y los prestadores turísticos deberán permanecer atentos a los próximos reportes de ingreso. La flexibilidad de la medida dependerá exclusivamente de que cesen las precipitaciones y de que el sol y el viento permitan el endurecimiento de la superficie. Mientras tanto, el Barreal Blanco permanecerá bajo custodia natural, esperando recuperar la firmeza que lo hace uno de los escenarios más impactantes de la Argentina. Aquellos interesados en visitar la zona en el futuro cercano deben consultar los canales oficiales del Parque y de la Municipalidad de Calingasta para verificar el estado de los accesos antes de emprender viaje hacia la cordillera sanjuanina.