La pobreza volvió a aumentar en la Argentina y alcanzó a 16,2 millones de personas durante el tercer trimestre de 2026, de acuerdo con una estimación de la consultora ExQuanti. El cálculo representa un incremento de casi 3,4 millones de personas respecto del mismo período de 2025 y marca un nuevo retroceso en la evolución de los indicadores sociales.

El dato se conoce en la previa de la visita del papa León XIV a la Argentina, en un contexto en el que la situación de los sectores más vulnerables y las condiciones de vida de la población volvieron a ocupar un lugar central en la agenda pública.

Según el informe, elaborado a partir de las bases de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y estimaciones de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la tendencia descendente de la pobreza se interrumpió en el tercer trimestre de 2025. Desde entonces, la cantidad de personas afectadas volvió a crecer.

"La pobreza en la Argentina hoy está navegando a una velocidad que va a significar que el Gobierno del Presidente Milei terminará con un nivel de pobreza mayor al alcanzado durante la pandemia", advirtió ExQuanti.

La consultora aclaró que esa posibilidad surge de proyectar hacia adelante el ritmo de crecimiento registrado durante el último año. Por lo tanto, se trata de un escenario estimado que podría modificarse ante cambios en las condiciones económicas o la aplicación de nuevas políticas sociales.

La evolución de la pobreza durante el Gobierno de Milei

El relevamiento identifica tres etapas en la evolución de la pobreza desde el inicio de la actual gestión nacional. La primera estuvo marcada por un fuerte deterioro luego de la devaluación del peso. En ese período, la cantidad de personas pobres pasó de alrededor de 18 millones a un máximo de 25,7 millones durante el primer trimestre de 2024.

En apenas dos trimestres consecutivos, el indicador sumó 7,7 millones de personas. Posteriormente, la mejora de las prestaciones de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y cierta recuperación de los salarios contribuyeron a una reducción de la pobreza.

Esa tendencia permitió alcanzar un mínimo de 12,8 millones de personas en el tercer trimestre de 2025. Fue el período que el Gobierno nacional tomó como referencia para destacar una reducción de casi 13 millones de personas en situación de pobreza.

Sin embargo, la recuperación perdió continuidad. Entre el tercer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, el número de personas pobres aumentó casi 3,4 millones.

Al comparar el tercer trimestre de 2023 con el mismo período de 2026, ExQuanti calculó que la reducción neta durante la gestión de Javier Milei fue de aproximadamente 1,8 millones de personas. Esta cifra muestra una diferencia significativa respecto de la disminución que el Presidente había destacado en sus intervenciones públicas.

Cómo se calculó la proyección para 2027

El informe de ExQuanti combina información de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC con estimaciones de la Universidad Torcuato Di Tella. Debido a que el organismo estadístico nacional difunde los indicadores oficiales de pobreza e indigencia con una periodicidad semestral, la consultora realiza estimaciones trimestrales a partir de microdatos, canastas básicas e informes técnicos.

Para el tercer trimestre de 2026, ante la falta de disponibilidad de la base de datos correspondiente, utilizó el Nowcast de Pobreza de la UTDT, que toma como referencia el período comprendido entre abril y septiembre.

A partir de esa información, elaboró un ajuste para estimar la cantidad de personas afectadas durante el trimestre.

La proyección hacia 2027, en tanto, se construyó extendiendo el crecimiento promedio trimestral de la pobreza registrado durante el último año. Si esa dinámica se mantiene, el indicador podría superar los niveles alcanzados durante la pandemia.

El escenario también abre interrogantes sobre la continuidad de las políticas de asistencia social. Entre las medidas incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027, el Gobierno nacional propuso eliminar los aumentos automáticos de la AUH, una prestación que tuvo incidencia en la reducción de la pobreza durante una parte de la actual gestión.