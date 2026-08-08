La producción automotriz volvió a mostrar señales de retroceso durante julio, en un escenario marcado por la debilidad del mercado interno. Las terminales fabricaron 31.189 vehículos, entre automóviles y comerciales livianos, un volumen que representó una caída de 16% respecto del mismo mes de 2025.

En el acumulado de los primeros siete meses del año, la producción alcanzó las 235.847 unidades, con una baja de 18% frente al mismo período del año pasado.

El desempeño del sector estuvo condicionado por el derrumbe de la demanda local, mientras que el frente externo volvió a convertirse en el principal sostén de la actividad. Durante julio se exportaron 23.377 vehículos, un crecimiento de 28,3% en comparación con igual mes de 2025.

En lo que va del año, las exportaciones sumaron 150.270 unidades, lo que representa un incremento de 1,6% respecto de los primeros siete meses del año pasado.

Las ventas mayoristas a la red de concesionarios también reflejaron el enfriamiento del mercado. En julio las terminales entregaron 34.178 vehículos, entre producción nacional e importados, una disminución de 31,9% frente al mismo mes de 2025. Entre enero y julio se comercializaron 262.307 unidades, con una contracción acumulada de 24,9%.

El dato más preocupante volvió a concentrarse en los vehículos de fabricación nacional destinados al mercado doméstico. En julio las concesionarias recibieron apenas 9.461 unidades producidas en el país, un desplome de 48,8% en términos interanuales. En el acumulado del año, las entregas de vehículos nacionales alcanzaron las 78.869 unidades, con una caída de 40,9%.

Desde la Asociación de Fabricantes Automotores señalaron que la industria atraviesa un proceso de reacomodamiento, con niveles de producción adaptados al volumen de stock y a la evolución de la demanda. En ese contexto, las exportaciones continúan siendo el principal sostén de la actividad.

La entidad volvió a reclamar una agenda de competitividad que reduzca la carga impositiva provincial y municipal sobre las ventas al exterior y permita ampliar la inserción internacional de la producción argentina, en un contexto donde el mercado interno sigue sin mostrar señales de recuperación.



