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Economía > Desplome

La producción de autos cayó un 18% en los primeros meses de 2026

Las terminales locales ajustan el ritmo de fabricación por el enfriamiento del consumo doméstico, mientras la demanda externa atenúa la retracción del sector.

POR REDACCIÓN

Hace 12 horas
La producción de rodados de este año marcha 18% abajo de 2025(60 caracteres)Las exportaciones de vehículos crecen un 28% y salvan al sector (60 caracteres)(55 caracteres)Fabricantes reclaman rebaja de impuestos ante la caída de ventas (60 caracteres)(Bajada SEO: )

La producción automotriz volvió a mostrar señales de retroceso durante julio, en un escenario marcado por la debilidad del mercado interno. Las terminales fabricaron 31.189 vehículos, entre automóviles y comerciales livianos, un volumen que representó una caída de 16% respecto del mismo mes de 2025.

En el acumulado de los primeros siete meses del año, la producción alcanzó las 235.847 unidades, con una baja de 18% frente al mismo período del año pasado.

El desempeño del sector estuvo condicionado por el derrumbe de la demanda local, mientras que el frente externo volvió a convertirse en el principal sostén de la actividad. Durante julio se exportaron 23.377 vehículos, un crecimiento de 28,3% en comparación con igual mes de 2025.

En lo que va del año, las exportaciones sumaron 150.270 unidades, lo que representa un incremento de 1,6% respecto de los primeros siete meses del año pasado.

Las ventas mayoristas a la red de concesionarios también reflejaron el enfriamiento del mercado. En julio las terminales entregaron 34.178 vehículos, entre producción nacional e importados, una disminución de 31,9% frente al mismo mes de 2025. Entre enero y julio se comercializaron 262.307 unidades, con una contracción acumulada de 24,9%.

El dato más preocupante volvió a concentrarse en los vehículos de fabricación nacional destinados al mercado doméstico. En julio las concesionarias recibieron apenas 9.461 unidades producidas en el país, un desplome de 48,8% en términos interanuales. En el acumulado del año, las entregas de vehículos nacionales alcanzaron las 78.869 unidades, con una caída de 40,9%.

Desde la Asociación de Fabricantes Automotores señalaron que la industria atraviesa un proceso de reacomodamiento, con niveles de producción adaptados al volumen de stock y a la evolución de la demanda. En ese contexto, las exportaciones continúan siendo el principal sostén de la actividad.

La entidad volvió a reclamar una agenda de competitividad que reduzca la carga impositiva provincial y municipal sobre las ventas al exterior y permita ampliar la inserción internacional de la producción argentina, en un contexto donde el mercado interno sigue sin mostrar señales de recuperación.


 

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