Las elecciones presidenciales de Brasil generan expectativas en la producción de San Juan por el impacto que pueden tener en sus exportaciones agroindustriales. El ministro de Producción provincial, Gustavo Fernández, consideró que una eventual victoria de Flávio Bolsonaro podría facilitar acuerdos comerciales pendientes gracias a la sintonía política con Javier Milei. Desde el sector empresario, Antonio Giménez, de la Cámara de Comercio Exterior de San Juan, también expresó expectativas de una relación comercial más fluida, aunque advirtió que los cambios de gobierno no siempre producen transformaciones profundas.

La disputa electoral todavía está abierta. En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, el senador Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Como ninguno superó la mitad de los sufragios, ambos competirán en el balotaje del próximo 25 de octubre. El resultado de esa segunda vuelta definirá quién conducirá Brasil y qué orientación tendrá su relación con el Gobierno argentino.

Para San Juan, el vínculo es relevante por el peso del mercado brasileño en las ventas externas de la provincia. Fernández explicó que, más allá de las exportaciones mineras, la agroindustria concentra el núcleo principal de los envíos sanjuaninos al exterior y tiene a Brasil como su primer destino, seguido por Estados Unidos.

“Para nosotros es clave una relación más fluida con Brasil”, afirmó el ministro. Según señaló, las relaciones diplomáticas se mantienen independientemente de quién gobierne, pero una mayor cercanía política puede agilizar las conversaciones y facilitar acuerdos que beneficien a los productos sanjuaninos.

La expectativa ante una posible victoria de Bolsonaro

Fernández vinculó las oportunidades comerciales de la provincia con el resultado electoral brasileño y destacó que una eventual victoria de Flávio Bolsonaro podría favorecer las negociaciones pendientes debido a su sintonía con Milei.

Consultado sobre si a San Juan le iría mejor con ese resultado, respondió afirmativamente. “Esa sintonía que existe entre Bolsonaro y el presidente Milei puede ayudar a facilitar la velocidad con la cual se logren algunos acuerdos que están pendientes de lograr, que beneficiarían claramente a San Juan”, sostuvo.

Entre los temas que el ministro considera prioritarios se encuentra una restricción que afecta al sector vitivinícola. Según explicó, Brasil no permite el ingreso de productos vitivinícolas en envases superiores a los cinco litros. Esto habilita la exportación de vino fraccionado desde Argentina, pero representa una traba para comercializar vino a granel y mosto concentrado, productos que habitualmente se envían en grandes volúmenes.

Para la producción sanjuanina, avanzar en ese punto permitiría mejorar las condiciones de acceso a uno de sus principales mercados. Sin embargo, una eventual victoria de Flávio Bolsonaro no garantizaría por sí sola cambios en las condiciones comerciales: sería necesario que las expectativas políticas se tradujeran en acuerdos concretos.

La mirada de los exportadores

Desde la Cámara de Comercio Exterior de San Juan, Antonio Giménez planteó una expectativa similar respecto de la posibilidad de mejorar el intercambio comercial, aunque con una mirada más cautelosa.

“Si miro por antecedentes, no hubo cambios profundos de una gestión a otra, pero sí tenemos expectativa de que sea más fluida la posibilidad de comerciar los productos sanjuaninos en el mercado brasileño”, expresó.

Con el balotaje previsto para el 25 de octubre, San Juan sigue la definición electoral por sus posibles consecuencias económicas