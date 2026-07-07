El índice de producción industrial minero (IPI minero) creció 9,2% en mayo de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido en el sector, según el informe difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En el acumulado enero-mayo de 2026, el IPI minero presenta un aumento de 7,8% en comparación con igual período de 2025, lo que representa una mejora de 6,2 puntos porcentuales. En la medición mensual desestacionalizada, el índice avanzó 0,4% respecto de abril, mientras que la serie tendencia-ciclo registró un aumento de 0,3%.

El litio fue uno de los grandes protagonistas del mes. La producción de carbonato de litio alcanzó las 11.561,7 toneladas en mayo, un 45,1% más que en el mismo mes de 2025, con un acumulado que crece 47,5% en lo que va del año. La categoría de minerales para productos químicos, donde se incluye el litio, creció 54,2% interanual, convirtiéndose en uno de los principales motores del índice general.

Otro rubro que traccionó el crecimiento fue la extracción de sal, que se disparó 128,9% interanual y acumuló 98,4% en los primeros cinco meses del año. También se destacó la extracción y aglomeración de turba, con un crecimiento de 123,4%.

La extracción de petróleo crudo creció 19,2% interanual y acumula un alza de 17,6% en el período, mientras que la extracción de gas natural avanzó 5,5%. En el segmento de minerales no metalíferos y rocas de aplicación, el crecimiento fue del 42,9% interanual, con un acumulado de 34,2%.

En el rubro de minerales metalíferos, el crecimiento fue más moderado: la extracción de minerales metalíferos creció 1,5% interanual, con un acumulado de 1,3%. Dentro de este segmento, la producción de plata, oro y sus concentrados creció 3,2% en mayo. El bullón dorado (doré), en cambio, retrocedió 4,7% en el mes. La categoría de "Resto", que incluye hierro, cobre, plomo, cinc y molibdeno, registró un fuerte salto del 41,9%.

No todas las categorías mostraron desempeños positivos. Los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural se contrajeron 21,4%. También cayeron la extracción de rocas ornamentales (-19,7%), piedra caliza y yeso (-14,1%) y arcilla y caolín (-13,1%).

Para San Juan, el dato del crecimiento general de la minería y, en particular, el desempeño de la minería metalífera, son relevantes. La provincia, que concentra los principales proyectos de cobre del país (Vicuña, Los Azules, Altar y El Pachón), es uno de los polos mineros más dinámicos de Argentina y se beneficia directamente del crecimiento del sector. Además, el avance en la producción de litio en el norte del país y el crecimiento de los minerales no metalíferos refuerzan el panorama positivo para la actividad minera nacional, con impacto directo en la generación de empleo, el desarrollo de proveedores y las exportaciones de la provincia