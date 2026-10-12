El índice de producción industrial minero (IPI minero) registró en agosto de 2026 una suba de 8,4% respecto a igual mes de 2025, según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El acumulado enero-agosto de 2026 presenta un aumento de 7,9% respecto al mismo período del año anterior.

El dato positivo del nivel general está impulsado por el petróleo crudo y el litio. La extracción de petróleo crudo subió 14,4% interanual, mientras que la extracción de minerales para la fabricación de productos químicos —categoría que incluye el carbonato de litio— creció 11,6%. El acumulado de esta última categoría alcanza un aumento de 42,0%.

La caída de los metalíferos

El dato que contrasta con la tendencia general es el de los minerales metalíferos, la categoría que agrupa la producción de oro, plata y doré. En agosto de 2026, este segmento registró una caída de 17,9% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-agosto presenta una disminución de 1,5%.

Dentro de esta categoría, la extracción de plata y oro y sus concentrados cayó 25,2% interanual. El bullón dorado/doré, en cambio, subió 6,6%. El resto de los minerales metalíferos —que incluye hierro, cobre, plomo, cinc y molibdeno— registró una suba de 65,7%.

El litio y los no metalíferos

La extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación —categoría que incluye litio, arenas de fractura, clinker y granito— subió 17,8% interanual, con un acumulado de 31,8%.

En el detalle, la extracción de sal registró la mayor suba: 76,2% interanual, con un acumulado de 96,3%. La extracción de minerales para la fabricación de productos químicos, que incluye el carbonato de litio, subió 11,6% en agosto y acumula un crecimiento de 42,0% en lo que va del año.

La producción de carbonato de litio alcanzó las 8.582,6 toneladas en agosto de 2026, un 8,8% más que en igual mes de 2025. El acumulado enero-agosto muestra un aumento de 39,8% respecto al mismo período del año anterior.

Los números del informe

El IPI minero es un indicador mensual que mide la evolución de la producción del sector minero. Incluye un relevamiento de más de 600 establecimientos industriales mineros en todo el país. La serie estadística comenzó en enero de 2017 y tiene periodicidad mensual.