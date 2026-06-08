El dispositivo comunitario La Pulga Messi celebró su tercer aniversario con una jornada especial en el barrio La Estación, en el departamento Rawson, consolidándose como un espacio clave para la promoción de la salud mental desde una perspectiva comunitaria, inclusiva y participativa.

La actividad reunió a vecinos, familias, equipos de trabajo y autoridades provinciales, en un encuentro que reafirmó el valor del arte, la cultura y el deporte como herramientas fundamentales para el bienestar emocional y social. La propuesta fue organizada de manera conjunta entre los ministerios de Salud y de Turismo, Cultura y Deporte, en línea con una política pública que prioriza el cuidado integral de las personas.

Durante la jornada se desarrollaron diversas actividades, entre ellas la lectura de cuentos a cargo de Pablo Montemurro y Adriana Miranda, y presentaciones artísticas con danzas interpretadas por usuarios del dispositivo, generando espacios de expresión, encuentro y participación comunitaria.

Desde su creación, La Pulga Messi impulsa acciones orientadas al cuidado de la salud mental mediante la integración de recursos terapéuticos con expresiones artísticas y culturales. Estas iniciativas favorecen la inclusión, fortalecen los vínculos sociales y promueven la comunicación entre niños, adolescentes, adultos y familias de la zona.

En ese marco, la directora de Salud Mental, Noelia Villena, destacó que “la salud mental es arte, es cultura y nos atraviesa a todos; se construye en comunidad y no solamente en los consultorios”, subrayando la importancia de ampliar las estrategias de abordaje más allá del ámbito clínico tradicional.

Asimismo, la funcionaria valoró el compromiso de los distintos actores que sostienen el dispositivo, especialmente desde los sectores de cultura y deporte, que aportan herramientas clave para generar espacios de integración y participación activa.

El dispositivo se ha consolidado como un punto de referencia en el territorio, donde la salud mental se aborda de manera cercana y accesible, promoviendo una construcción colectiva del bienestar.

La jornada contó con la presencia de autoridades de ambos ministerios, entre ellas la jefa de Zona Sanitaria V, Patricia Mut; la jefa de Salud Mental, Débora Riveros; la coordinadora de Dispositivos Intermedios, Nerina Díaz; la coordinadora de Salud Mental de Zona V, Celina Carrascoza; y las referentes del espacio Ana Grynzpan, Emanuela Martin y Jesús Ojeda, junto a talleristas y colaboradores.

De esta manera, el Gobierno de San Juan continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas a la salud mental, apostando a comunidades más integradas, participativas y con mayores oportunidades para todos.