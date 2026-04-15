El patrimonio histórico y cultural de San Juan posee tesoros ocultos que, pese a su incalculable valor, han permanecido durante años en una situación de vulnerabilidad. Uno de los casos más emblemáticos es el Canal del Indio, una joya de la ingeniería prehispánica ubicada en el departamento de Zonda, que ahora vuelve a estar en el centro de la agenda oficial. En diálogo con DIARIO HUARPE, la secretaria de Turismo de la provincia, Belén Barboza, reveló que existe una firme intención de poner en valor este sitio, que desde hace años se encuentra en estado de abandono.

Según explicó la funcionaria, el avance del proyecto depende de la organización de los prestadores locales. "Nosotros hemos estado reunidos con la gente de Zonda y quedamos a la espera de que nos avisen sobre la conformación de su Cámara de Turismo", señaló Barboza. Una vez que esta entidad esté formalmente constituida, el Gobierno provincial planea iniciar mesas de trabajo para concretar mejoras en diversos atractivos, siendo el Canal del Indio una de las prioridades por su relevancia como patrimonio cultural y su cercanía geográfica, lo que lo convierte en un recurso turístico con un potencial enorme.

Un tesoro prehispánico en el olvido

El Canal del Indio no es solo una construcción antigua; es el sistema de riego más antiguo del país y uno de los mejor conservados a nivel técnico, a pesar de la falta de protección estatal. Esta obra de ingeniería data aproximadamente del año 800 d.C. y fue construida por los pueblos originarios que habitaban el valle zondino para irrigar sus cultivos.

Con una extensión de unos ocho kilómetros de longitud, el canal tiene su origen en el Cerro Blanco —donde antiguamente se encontraba la toma de agua del río San Juan— y se extiende hasta las inmediaciones del actual cementerio de Zonda, justo a los pies de las Sierras Azules. Lo que asombra a los especialistas es la técnica utilizada para su creación, cuyos conocimientos llegaron originalmente desde regiones tan distantes como Ecuador y Perú, adaptándose perfectamente a la topografía local.

La apuesta por el turismo cultural

Para la gestión actual, el rescate de este sitio no puede hacerse de forma aislada. Barboza destacó que este tipo de iniciativas requieren una colaboración estrecha con el área de Cultura, ya que el componente patrimonial es la esencia del atractivo.

"Sería algo muy lindo y, sobre todo, para Zonda es importante porque es un atractivo más que tiene el lugar", afirmó la secretaria.

Desde el punto de vista técnico, el sistema es descrito por expertos como un "diamante o una gema incalculable". No se trata de una simple acequia, sino de un complejo entramado que cuenta con un canal primario encargado de alimentar una red secundaria, la cual a su vez distribuía el recurso hídrico a una red terciaria que regaba todo el valle. La pérdida de este sitio implicaría la desaparición de un testimonio físico crucial de la historia sanjuanina.

El antecedente: el proyecto de museo de sitio

La necesidad de proteger el Canal del Indio no es nueva. En el año 2019, tras una fuerte polémica por el estado de abandono del lugar, miembros del Consejo Internacional de Museos (ICOM) presentó una propuesta formal al gobierno de aquel entonces. El equipo interdisciplinario que conformó el proyecto, integrado por arquitectos, historiadores y arqueólogos, sugirió la creación de un "museo de sitio".

Dicha propuesta contemplaba la construcción de un edificio de interpretación cerca del cementerio de Zonda, que sirviera como punto de partida para los visitantes. Además, se planeaban intervenciones menores en el territorio, como la señalización adecuada, la creación de senderos seguros, barreras de protección para evitar daños en la estructura prehispánica y la formación de guías turísticos especializados.

Hoy, con el compromiso manifestado por la Secretaría de Turismo en diálogo con este medio, se abre una nueva oportunidad para que el Canal del Indio deje de ser un patrimonio olvidado y se transforme en un motor de desarrollo cultural y turístico para los zondinos y todos los sanjuaninos.