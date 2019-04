En Zonda: el Canal del Indio sin cuidado y en el olvido

Fotos gentileza Destino San Juan

Desde hace tiempo, especialistas en la materia y ciudadanos comprometidos con los patrimonios históricos y culturales de la provincia, vienen advirtiendo a funcionarios municipales y provinciales sobre la situación, y nadie acusa recibo.

El Canal del Indio es considerado una maravilla de las obras hídricas históricas de la región. Pero la impericia e ignorancia del hombre, están haciendo peligrar su existencia.

Datos a tener en cuenta

Hace unos días, la página web “Destino San Juan” lo puso en relieve como el sistema de riego más antiguo del país y el mejor conservado.

Según cuentan los especialistas, el Canal del Indio es una construcción prehispánica que data del año 800 d.C.

Fue construido por los nativos de esta tierra para regar sus cultivos que sembraban en el valle zondino, con la técnica de conocimientos que llegaron desde Ecuador y Perú.

El canal tiene unos 8 kilómetros de longitud.

Nace en el Cerro Blanco (donde estaba la toma de agua del río San Juan), y termina en la zona cercana al actual cementerio.

El sistema cuenta con un canal primario que alimentaba una red secundaria, y éste a su vez a una red terciaria que era la que regaba el valle.

Para los que saben, el Canal del Indio es un diamante, una gema incalculable, no solo por la técnica de construcción utilizada, sino también por su valor histórico y cultural.

Ignorado

Desde el municipio de Zonda, nunca se hizo nada. Es más, sus funcionarios (los anteriores y los actuales) jamás gestionaron ni un solo proyecto para su protección; y desde la provincia, ni reacción.

“Si este Canal no se protege, va a desaparecer”, manifestó un zondino que ha iniciado infinidades de tramites pidiendo por la protección del lugar y nunca obtuvo respuesta. “Presenté notas en el Concejo Deliberante de Zonda; en las áreas de Cultura; en la de Turismo del municipio; e incluso en la misma intendencia; pero las respuestas las mismas: nada”.

La fuente contó que también los trámites fueron iniciados en Turismo y Cultura de la provincia, y al igual que en Zonda, las respuestas nunca llegaron.

Un haz de luz

Pese a las negativas, no todas son pálidas, ya que según cuenta "Destino San Juan", la propietaria del Museo Manzini de Zonda, Silvia Manzini, armó una fundación, formada por un grupo heterogéneo de personas con muchos conocimientos sobre el tema. Justamente para llevar adelante un proyecto de Museo de sitio, el cual busca, principalmente, la puesta en valor y preservación del lugar.

La presidente de la Asociación de Museos Privados de San Juan (AMUPRI) dijo: “Si no hacemos el museo no hay forma de preservarlo. La gente no sabe qué es y para resguardarlo necesitamos impedir que pasen las motos, los caballos; y la forma de hacerlo es convertirlo en museo de sitio”, dijo Manzini.