El Gobierno de Javier Milei avanza en un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de revertir aspectos de la reforma aprobada en 2012 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. La propuesta apunta, principalmente, a limitar la emisión monetaria para financiar al Estado y devolver al organismo un mandato centrado en preservar el valor de la moneda.

La reforma impulsada en 2012 modificó el artículo 3 de la Carta Orgánica. Hasta ese momento, la función principal del Banco Central era "preservar el valor de la moneda". Con los cambios, ese objetivo pasó a formar parte de un mandato más amplio, que también incorporó la promoción de la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Además de ampliar las funciones del organismo, la reforma introdujo modificaciones en el régimen de los llamados adelantos transitorios, una herramienta mediante la cual el Banco Central puede asistir financieramente al Tesoro Nacional. La normativa elevó los límites para ese tipo de financiamiento y amplió los destinos que podían tener esos recursos.

Según el Gobierno nacional, esos cambios facilitaron que el Estado recurriera con mayor frecuencia a la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal. La iniciativa que prepara el Ejecutivo busca reducir esa posibilidad y establecer mayores restricciones para que el Banco Central financie al Tesoro.

Otro de los aspectos que podrían modificarse está vinculado con la autonomía de la autoridad monetaria. La reforma de 2012 estableció que el organismo debía actuar en el marco de las políticas fijadas por el Gobierno nacional, mientras que la propuesta oficial apunta a fortalecer su independencia institucional.

La intención de avanzar con estos cambios fue confirmada por Milei durante una reunión con legisladores de La Libertad Avanza y se enmarca en la agenda económica del oficialismo. En distintas oportunidades, el Presidente sostuvo que pretende recuperar el objetivo original del Banco Central de preservar el valor de la moneda y limitar el uso de la emisión como mecanismo de financiamiento del gasto público.