El Gobierno nacional decidió postergar el envío al Congreso del proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). La iniciativa, que inicialmente formaba parte de la agenda legislativa de julio, finalmente ingresará en agosto, una vez que el Parlamento retome la actividad tras el receso invernal.

La definición fue adoptada durante una nueva reunión de la Mesa Política del oficialismo, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. De ese encuentro también participaron funcionarios nacionales y referentes legislativos de La Libertad Avanza, quienes analizaron las prioridades parlamentarias para las próximas semanas.

La decisión implica que uno de los proyectos económicos más importantes del Gobierno quedará diferido para la segunda parte del año legislativo. Según trascendió, el texto será presentado por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados, donde comenzará su recorrido parlamentario.

Antes de esa definición, el presidente Javier Milei había recibido en la Casa Rosada a los 126 legisladores libertarios para explicarles los principales aspectos técnicos de la reforma y unificar criterios de cara al tratamiento legislativo.

Mientras la modificación de la Carta Orgánica quedó en espera, el oficialismo concentrará sus esfuerzos en otras iniciativas. Entre ellas aparece la sesión prevista para este jueves, que tendrá como eje la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El Gobierno espera que el Senado convierta en ley ese proyecto, que ya atravesó numerosas modificaciones durante su tratamiento parlamentario.

En paralelo, la Casa Rosada también avanza en otra iniciativa económica vinculada al régimen de Principio de Inocencia Fiscal. El portavoz presidencial, Adrián Ravier, anunció que la próxima semana brindará una conferencia de prensa para explicar los cambios que el Ejecutivo pretende introducir a la norma aprobada en diciembre pasado.

Durante la reunión política también hubo espacio para analizar el escenario económico. Los funcionarios destacaron el dato de inflación de junio, que fue del 1,9%, y evaluaron el impacto que podría tener la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, prevista para el próximo 27 de julio.

Con el aplazamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Gobierno reordenó sus prioridades legislativas y dejó para agosto uno de los proyectos considerados estratégicos dentro del programa económico impulsado por la administración de Javier Milei.