La reforma política que impulsa el gobierno de Javier Milei modifica de raíz el financiamiento de las campañas electorales —además de plantear cambios en las PASO— al eliminar los aportes del Estado para campañas y publicidad gratuita en TV y radio, suprimir los topes de gastos partidarios y elevar los límites para aportes de personas y empresas privadas, un esquema que, advierten especialistas, podría facilitar el ingreso de dinero del narcotráfico y el crimen organizado.

El proyecto, impulsado meses atrás por el oficialismo para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y negociado a contrarreloj en el Senado antes de fin de año —con la variante de suspender las primarias por única vez—, incluye un capítulo sensible sobre el sostenimiento económico de las campañas.

En su texto original, la iniciativa sostiene que las campañas dejarán de ser solventadas casi íntegramente por el Estado para dar paso al financiamiento privado, asignándole al Estado el rol central de garantizar la transparencia, y argumenta que el incentivo para competir no serán los fondos públicos ni los aportes extraordinarios, sino el debate de ideas y las propuestas concretas.

El ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Alejandro Tullio, advirtió que habilitar a terceros a financiar actos de campaña supone un "riesgo de seguridad" y una posible vía para que ingrese dinero de origen dudoso o delictivo a través de la actividad electoral.

Según señaló, el fenómeno no es teórico: organizaciones criminales y el crimen organizado pueden buscar capturar candidaturas mediante financiamiento, un peligro que ya se ha registrado en distintos países de América Latina, como México, Colombia, Ecuador y Perú, donde se denunciaron vínculos de estructuras delictivas o minería ilegal con campañas políticas.

Tullio también remarcó que el texto constitucional establece que el Estado colabora en el financiamiento y sostuvo que la reforma no elimina el financiamiento de los partidos, sino el de las campañas.

A su entender, el financiamiento estatal y la garantía de acceso a los medios de comunicación resultan clave no solo como herramienta para los partidos, sino como un derecho de la ciudadanía a conocer las distintas ofertas electorales, al tiempo que recordó que la capacidad de lobby vinculada al financiamiento empresarial existe en el capitalismo y exige sostener normas de rendición de cuentas.

Por su parte, el abogado constitucionalista Diego Armesto alertó que el proyecto abre la puerta a que accedan a candidaturas quienes reciban aportes privados y puede derivar en un "sistema de amiguismo de empresarios", con el riesgo de silenciar a los partidos pequeños y reducir la igualdad de condiciones en la competencia electoral. Armesto también cuestionó la debilidad de los mecanismos de control y advirtió que el cambio puede afectar la oferta electoral, la calidad democrática y el debate público, en un proyecto que además elimina los debates presidenciales obligatorios en las elecciones generales —dejándolos acotados a un eventual balotaje—, una instancia incorporada al sistema en 2016 y aplicada en 2019 y 2023 tras la experiencia de 2015 impulsada por Argentina Debate y CIPPEC.

En cuanto a las reglas para los aportes privados, el proyecto prohíbe contribuciones o donaciones anónimas, así como las provenientes de empresas o personas vinculadas a los juegos de azar, personas o instituciones extranjeras, organizaciones sindicales, asociaciones patronales o profesionales y personas u organizaciones condenadas o procesadas por narcotráfico y contrabando, entre otros vetos, además de impedir donaciones de extranjeros que no cuenten con residencia oficial en el país.

A la vez, habilita el financiamiento privado ilimitado cuando se trate de donaciones "en especie" —bienes o servicios, que deberán asentarse en actas con identificación del aportante, detalle del servicio, monto estimable y fecha— y excluye de ese concepto los gastos independientes realizados por personas humanas o jurídicas para promover o desincentivar expresamente a una agrupación o candidato sin concertación ni coordinación previa.

El contraste con el esquema previo y el debate sobre las reglas del sistema político también quedan expuestos en el texto y en los antecedentes recientes. Mientras el proyecto oficialista afirma que el sistema actual habituó a la sociedad a anomalías institucionales y que la política no estuvo a la altura de las demandas sociales, en la campaña presidencial de 2023 que llevó a Milei a la Casa Rosada el 87 % de los recursos provino de aportes del Estado y apenas el 12,7 % correspondió a donaciones privadas, dejando planteada la discusión sobre si el nuevo diseño acerca las campañas a una lógica de mercado donde pesa más el poder económico que la equidad democrática.