La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable celebró el acto de clausura del ciclo lectivo 2026 de los Clubes Ambientales Escolares, un programa provincial que involucró a cuatrocientas instituciones educativas en toda la provincia. La jornada oficial incluyó la entrega de certificados de reconocimiento y una exposición donde los establecimientos presentaron los proyectos desarrollados para promover la educación ambiental en sus comunidades.

Durante el transcurso del ciclo lectivo, la iniciativa registró la inscripción de 400 instituciones educativas que elaboraron propuestas pedagógicas acordes a las particularidades de sus propios territorios. A través de estos espacios de trabajo, estudiantes y docentes incorporaron la dimensión ambiental a sus experiencias de enseñanza y aprendizaje, impulsando valiosas acciones destinadas a la protección y cuidado del entorno provincial.

Autoridades presentes y trabajo articulado con Educación

La actividad institucional se realizó a través del Centro de Formación Ambiental Anchipurac y el área de Educación Ambiental, en el marco de una labor articulada con el Ministerio de Educación. La ceremonia estuvo encabezada por el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Federico Ríos, junto a la directora del Centro Anchipurac, Jenifer Tudela.

En este acto central se distinguió a docentes y delegaciones en representación de las escuelas participantes. Asimismo, el encuentro contó con una destacada participación cultural a cargo del Coro Arturo Beruti, el cual interpretó parte de su repertorio musical frente a las comunidades educativas reunidas.

Feria de proyectos y muestras de las escuelas participantes

Uno de los momentos principales del encuentro fue la realización de una feria de proyectos, espacio donde los estudiantes mostraron sus producciones, compartieron vivencias y explicaron las iniciativas trabajadas en las aulas. La muestra visibilizó la labor desarrollada durante el año y propició un enriquecedor intercambio entre los establecimientos.

Entre las escuelas expositoras destacaron la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano, Clara Rosa Cortínez, Dr. Pablo Antonio Ramella, Escuela de Educación Especial Dr. Otoniel Fernández, República Oriental del Uruguay y Luis Vernet. Cada una exhibió iniciativas vinculadas a sus realidades locales.

Continuidad de la iniciativa pedagógica para el ciclo 2027

El cierre de la edición 2026 dejó abierta la continuidad del programa para el próximo ciclo lectivo. La convocatoria a los Clubes Ambientales Escolares 2027 buscará acompañar los proyectos vigentes e impulsar nuevas propuestas en el territorio provincial, fortaleciendo la participación activa de docentes y alumnos en las acciones de cuidado ambiental.