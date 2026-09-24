En el marco de las acciones permanentes de conservación y protección de la fauna autóctona, la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Juan concretó exitosamente el rescate de 28 aves silvestres que permanecían retenidas en situación de cautiverio e infracción a la legislación provincial vigente. Los procedimientos se desplegaron durante la mañana de este jueves 24 de septiembre tras una investigación previa orientada a desarticular la venta no autorizada de ejemplares.

La intervención oficial se llevó a cabo mediante dos allanamientos ejecutados de forma simultánea en los departamentos de Rawson y Chimbas. Ambas inspecciones contaron con la participación de efectivos pertenecientes al Escuadrón 66 San Juan de la Gendarmería Nacional Argentina y fueron concretadas a través de una orden emitida por las autoridades del Tercer Juzgado de Faltas.

Trabajo de investigación y operativos en Rawson y Chimbas

La identificación de las propiedades involucradas fue el resultado directo de las labores de investigación efectuadas por el personal de Fauna de la Dirección de Conservación de la Secretaría de Ambiente. Según detallaron desde el organismo provincial, en ambos casos se logró llegar hasta la propiedad donde se comercializaba activamente a estas aves de origen silvestre.

En el allanamiento que se concretó en Rawson, los inspectores y las fuerzas de seguridad recuperaron un total de 14 ejemplares: seis benteveos, siete diucas y un jilguero español. Por otra parte, en el operativo del departamento Chimbas se lograron recuperar otras 14 aves silvestres, comprendiendo seis diucas, tres jilgueritos, un rey del bosque, un mirlo, un siete colores, un zorzal y un corbatita. Además, en ambos procedimientos se procedió al secuestro de jaulas y tramperos utilizados para el cautiverio.

Evaluación veterinaria, cuarentena y posible liberación

Todos los elementos intervenidos en los procedimientos quedaron formalmente a disposición de la Justicia. De manera paralela, las 28 aves rescatadas fueron derivadas a un profesional veterinario con el objeto de conocer su estado sanitario general.

Posteriormente, las aves cumplirán un período obligatorio de cuarentena, a fin de evaluar una posible liberación de acuerdo al área de distribución geográfica de cada especie.

Normativa de protección ambiental y denuncias anónimas

Desde el organismo estatal recordaron que la Ley Provincial 606-L prohíbe taxativamente la caza de fauna silvestre en todo el territorio de San Juan. La captura no autorizada también constituye una infracción a la normativa de protección de la fauna.

Quienes tengan conocimiento de situaciones de captura o tenencia ilegal de fauna pueden realizar una denuncia anónima al número 4305057 o por WhatsApp al 264 4305057.