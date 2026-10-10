La Selección argentina fue el equipo nacional que recibió más ataques y mensajes hostiles en redes sociales durante el Mundial 2026, según un informe difundido por la FIFA. El relevamiento examinó más de 17,1 millones de publicaciones y comentarios en distintas plataformas y detectó que las agresiones contra la Albiceleste estuvieron marcadas principalmente por acusaciones de corrupción y supuestos beneficios arbitrales.

El estudio fue realizado por el Servicio de Protección en Redes Sociales de la FIFA, junto con la firma especializada Signify Group, y abarcó el período comprendido entre el 9 de junio y el 20 de julio de 2026. Del total de publicaciones analizadas, 240.000 fueron identificadas como ofensivas tras una revisión humana.

Las acusaciones contra Argentina y el arbitraje

El informe diferenció los motivos de los ataques según las selecciones afectadas. En el caso argentino, predominaron las acusaciones de corrupción y los comentarios que sostenían que el equipo había recibido un trato favorable por parte de los árbitros, la FIFA y el VAR.

La Albiceleste quedó por encima del resto de los seleccionados en el volumen general de mensajes hostiles. Francia ocupó el segundo lugar, seguida por Inglaterra y Portugal, de acuerdo con los datos difundidos sobre el monitoreo.

El relevamiento también detectó expresiones xenófobas y agresiones generales dirigidas al conjunto argentino. Estas cifras corresponden al contenido identificado por el sistema de protección y no implican que todas las publicaciones en redes sociales hayan sido ofensivas.

Más de 240.000 mensajes ofensivos y amenazas contra árbitros

El estudio de la FIFA también expuso la magnitud del acoso digital que sufrieron jugadores, entrenadores y árbitros durante la competencia. Entre los contenidos ofensivos clasificados, el 20% incluyó expresiones racistas, el 14% contenía amenazas de violencia y el 12% correspondía a ataques xenófobos.

Los árbitros estuvieron especialmente expuestos a las agresiones más graves. Aunque representaban el 10% de las personas monitoreadas, concentraron el 71% de los casos clasificados en el nivel más severo, que incluye amenazas e intentos de divulgar información personal sin consentimiento.

La FIFA bloqueó millones de comentarios

Para prevenir la difusión de mensajes abusivos, el sistema de moderación de la FIFA revisó automáticamente 60,7 millones de comentarios publicados en canales oficiales del organismo y de las federaciones participantes. De ese total, 9,2 millones fueron ocultados antes de quedar visibles para el público.

Además, el programa identificó cuentas que podían ser objeto de investigaciones penales. La FIFA informó que 786 fueron remitidas a las autoridades correspondientes para su evaluación.

Los resultados volvieron a poner el foco en el impacto del acoso digital en el fútbol profesional y en la necesidad de reforzar las herramientas de prevención para proteger a los protagonistas dentro y fuera de la cancha.